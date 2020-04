Corona-News Im Überblick: Das waren die wichtigsten Entwicklungen am Dienstag

Im Nordwesten Laufend erreichen uns neue Nachrichten zur Ausbreitung des Coronavirus. Da ist es gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten. Damit Sie, liebe Leserinnen und Leser, auf dem Stand der Dinge bleiben, fasst unsere Redaktion nun jeden Abend die wichtigsten Nachrichten vom Tage für Sie zusammen.

Das sind die wichtigsten Nachrichten zur Coronavirus-Krise

• Im Landkreis Ammerland hat es am Ostermontag den dritten Corona-Todesfall gegeben. Das teilte der Landkreis am Dienstag mit. Insgesamt sind im Landkreis 149 an Covid-19 erkrankte Personen registriert. 90 davon sind bereits als gesund entlassen.

• Laut Gesundheitsamt sind Im Kreis Wesermarsch aktuell 52 laborbestätigte Corona-Fälle nachgewiesen worden. 46 Personen davon sind mittlerweile wieder genesen, eine Person ist verstorben. Damit sind derzeit fünf Menschen an dem Virus erkrankt.• • In Niedersachsen gibt es mittlerweile 8070 laborbestätigte Corona-Fälle. Das teilte Claudia Schröder, Vizevorsitzende des Krisenstabes, am Dienstag in Hannover mit. Damit sei die Zahl seit Ostermontag im Vergleich um 119 Personen angestiegen. Die Zahl der Todesfälle sei indes auf 223 gestiegen, die Zahl der Genesenen schätzt das Land auf fast 4000.

• Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat am Dienstag vor den Beratungen von Bund und Ländern zur Corona-Epidemie vor vorschneller Hoffnung auf eine umfassende Lockerung der Einschränkungen gewarnt. Allenfalls über eine vorsichtige Lockerung könne gesprochen werden, niemand solle die Illusion haben, dass das alte Leben ab nächster Woche wieder seinen Lauf nehme.

• Das Robert Koch-Institut (RKI) regt dazu an, Schulen zunächst wieder für die höheren Jahrgänge zu öffnen. Man nehme an, dass ältere Schüler die Abstandsregelungen besser einhalten, teilte RKI-Präsident Lothar Wieler am Dienstag mit.

• Geht es nach der FDP, ist künftig jedes Bundesland selbst für die Kompensation von Entschädigungszahlungen für geschlossene Betriebe zuständig. Einen entsprechenden Gesetzesentwurf legte die Partei am Dienstag vor. Für Niedersachsen könnten sich die Zahlungen auf eine Milliarde Euro summieren, sagte FDP-Abgeordneter Jörg Bode.

• Wann die Fußball-Bundesliga wieder startet, soll sich nun erst am 23. April entscheiden. Ursprünglich sollte die Entscheidung diesen Freitag fallen.