Corona-News Im Überblick: Das waren die wichtigsten Entwicklungen am Donnerstag

Im Nordwesten Laufend erreichen uns neue Nachrichten zur Ausbreitung des Coronavirus. Da ist es gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten. Damit Sie, liebe Leserinnen und Leser, auf dem Stand der Dinge bleiben, fasst unsere Redaktion nun jeden Abend die wichtigsten Nachrichten vom Tage für Sie zusammen.

Das sind die wichtigsten Nachrichten zur Coronavirus-Krise

• Im Landkreis Cloppenburg ist die Zahl der Corona-Fälle um vier weitere positiv getestete Personen angestiegen. Damit sind laut Landkreis 93 Menschen infiziert.

• Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infizierten in Niedersachsen ist am Donnerstag im Vergleich zum Vortag um 245 auf 8462 gestiegen. Die Zahl der Todesfälle stieg um 24 auf 272, wie der Leiter des Krisenstabs der Landesregierung, Heiger Scholz, in Hannover sagte. 4612 Betroffene gelten inzwischen als genesen.

• In einer Pressekonferenz teilte Kultusminister Grant-Hendrik Tonne am Donnerstag das weitere Vorgehen zum Schulstart nach der Corona-Pause mit. Der Online-Unterricht beginne demnach bereits ab kommendem Mittwoch. Start des Unterrichts für die Abschlussklassen der Jahrgänge 10 und 13 ist für den 27. April vorgesehen. Für die 4. Klassen der Grundschule startet der Unterricht am 4. Mai und für die 12. Klasse am 11. Mai. Vom 18. Mai an sollen die 9., 10. und 3. Klassen wieder in die Schulen gehen. Zwischen Ende Mai und Mitte Juni folgen die übrigen Klassen.

• Der Kreuzfahrtschiffbauer Meyer Werft steht kurz vor der Kurzarbeit und Jobverlusten. Dies teilte Firmenchef Bernhard Meyer am Donnerstag in einem Video an die Belegschaft mit. Die Meyer-Werft hat am Stammsitz in Papenburg an der Ems nach eigenen Angaben etwa 3600 Mitarbeiter. Mit den Tochterfirmen beschäftigt sie 7800 Menschen.

• Die Tourismusbranche in Niedersachsen fühlt sich bei den Lockerungsbeschlüssen infolge der Corona-Pandemie nicht berücksichtigt. Am Donnerstag forderte Sonja Janßen, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Niedersachsen, einen Neustart für bestimmte Bereiche, wie die Erlaubnis der Nutzung von Zweitwohnungen oder Wohnmobilstellplätzen.

• Im Zuge der Lockerungen von Einschränkungen dürfen Eisdielen in Oldenburg ihren Betrieb wieder aufnehmen. Das teilte die Stadt Oldenburg am Donnerstagnachmittag mit.

• Weitere Musikfestivals sind am Donnerstag abgesagt worden. Dazu gehören „Rock am Ring“, „Rock im Park“ sowie „Wacken Open Air“.

Nordwest-Liveblog Zum Coronavirus Schülerrat bezweifelt Fairness der Abiprüfungen