Corona-News Im Überblick: Das waren die wichtigsten Entwicklungen am Freitag

Im Nordwesten Laufend erreichen uns neue Nachrichten zur Ausbreitung des Coronavirus. Da ist es gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten. Damit Sie, liebe Leserinnen und Leser, auf dem Stand der Dinge bleiben, fasst unsere Redaktion nun jeden Abend die wichtigsten Nachrichten vom Tage für Sie zusammen.

Das sind die wichtigsten Nachrichten zur Coronakrise

• Die Zahl der laborbestätigten Corona-Fälle ist in Niedersachsen erneut um 220 auf 8682 Personen angestiegen. Die Zahl der Todesfälle stieg ebenfalls um elf auf 283 Personen. 4908 Betroffene gelten inzwischen als genesen.

• Claudia Schröder, stellvertretende Leiterin des niedersächsischen Krisenstabs zur Corona-Pandemie, hat am Freitagnachmittag die neuen Rechtsverordnungen des Landes verkündet. So dürfen Blumenläden, Kraftfahrzeug- und Fahrradhändler und Bibliotheken am kommendem Montag wieder öffnen. Alle Veranstaltungen und Zusammenkünfte bleiben vorerst weiter untersagt. Großveranstaltungen ab 1000 Teilnehmern sogar definitiv bis zum 31. August.

• Mit insgesamt vier Millionen Euro unterstützt das Niedersächsische Agrarministerium landwirtschaftliche Betriebe, die Saisonarbeiter beschäftigen. Wegen der Corona-Epidemie unterlägen diese Höfe besonderen Vorschriften, teilte das Ministerium am Freitag mit. Dazu zählten erhöhte Hygieneauflagen und die Einzel-Unterbringung der Saisonarbeiter in Gästezimmern.

• Nachdem zahlreiche Konzerte infolge der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten, plädiert Hannover Concerts, einer der größten Konzertagenturen Norddeutschlands, für eine Gutscheinlösung. Für viele Veranstalter sei der Ausfall existenzbedrohend, sagte Geschäftsführer Nico Röger. Den Veranstaltern würde es daher helfen, wenn sie, statt die Ticketpreise zu erstatten, auch Gutscheine ausgegeben dürften.

• Bremen lockert die Regeln für Notbetreuungen in Kindergärten. Unabhängig vom Beruf soll die Betreuung laut Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) allen Familien offenstehen, in denen beide Eltern berufstätig sind, oder alleinerziehenden Berufstätigen.

• Sachsen beschließt als erstes Bundesland die Maskenpflicht. Sie gilt ab Montag im öffentlichen Nahverkehr sowie im Einzelhandel.

• Die Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof will in einem Eilverfahren gerichtlich klären lassen, ob die Warenhäuser geschlossen bleiben müssen. Die Entscheidung soll nach Angaben des Oberlandesgerichts nicht mehr in dieser Woche fallen.