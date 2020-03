Ewe Minimiert Kundenkontakt In Region: Zählerstände wegen Corona online melden

Im Nordwesten Um in Zeiten der Corona-Epidemie unnötige Ansteckungsrisiken für Kunden und Mitarbeiter zu vermeiden, reduziert die Ewe-Netz ab sofort Hausbesuche auf das absolut notwendige Minimum. Das teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Vorübergehend ausgesetzt werden daher alle Tätigkeiten mit Kundenkontakt, die nicht zur Gefahrenabwehr oder Sicherstellung der Versorgung dienen. „Unser Bereitschaftsdienst wird weiter zur Entstörung kommen oder notwendige Reparaturen beim Kunden durchführen, damit niemand Schaden nimmt“, erläutert Torsten Maus, Vorsitzender der Ewe-Netz-Geschäftsführung. „Zum Beispiel Zählerwechsel oder vergleichbare turnusmäßige Aufgaben stellen wir jedoch ein.“

Auch die derzeit in vielen Kommunen der Region laufende Marktraumumstellung, das heißt die schrittweise Anpassung von Gasverbrauchsgeräten auf H-Gas, werde stark abgebremst. „Hier werden wir lediglich noch unbedingt notwendige Anpassungen an Geräten in bereits begonnenen Umstellbezirken beenden, erfassen aber derzeit keine weiteren Geräte“, so Maus.

Das Unternehmen übernehme „mit diesem Schritt gesellschaftliche Verantwortung, um Ansteckungen zu vermeiden und die Ausbreitung des Virus einzudämmen“, heißt es. „Als Betreiber kritischer Infrastruktur sind wir aber natürlich verpflichtet, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und Gefahren abzuwenden. Das erfordert den Einsatz bei Störungen und Schäden und die Durchführung von sicherheitsrelevanten Maßnahmen der Instandhaltung“, führt Maus aus.

Daher sind Mitarbeiter und Dienstleister von Ewe-Netz unter Beachtung von Hygienemaßnahmen weiterhin mit Aufgaben beschäftigt, bei denen keine erhöhte Gefährdung der Infizierung mit dem Corona-Virus bestehe. Dazu zählen Maßnahmen ohne Kundenkontakt, wie Baumaßnahmen im Verteilnetz, Wartungen und Inspektionen sowie Instandsetzungen im Netz und an Anlagen.

Zählerablesen online

Auch die Ableser werden nicht mehr an der Tür klingeln, sondern hinterlassen eine Nachricht im Briefkasten mit Informationen zur Ablesung. Kunden haben so die Möglichkeit, Zählerstände selbst zu erfassen und die Daten online auf www.ewe-netz.de zu übermitteln.