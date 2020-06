Freizeit: Viele neue Radtouren im gesamten Nordwesten

Im Nordwesten Das Radfahren erlebt derzeit im Nordwesten einen Boom – für Streckenradler, aber auch für Tagesausflügler gibt es viele neue Angebote, so das Ergebnis der diesjährigen Radreiseanalyse des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC). So können Radfahrer bei ihren Touren etwa den Spuren von Moorbauern und Künstlern folgen oder historische Wassermühlen erkunden.

• Nordsee

Mit der „Sieben-Seen-Runde“ ist in diesem Frühjahr eine neue regionale Route in der Region um Cuxhaven ausgeschildert worden. Auf rund 50 Kilometern lernen die Radler artenreiche Feuchtgebiete kennen, können auf Beobachtungstürme klettern oder an Badeseen Rast machen.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

MittwochMittag - Der Wirtschafts-Newsletter Die wichtigsten Wirtschaftsneuigkeiten und ein Ausblick auf die kommende Woche.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Die wichtigsten Wirtschaftsneuigkeiten und ein Ausblick auf die kommende Woche.

• Region Bremen

Die Wirtschaftsförderung des Landes Bremen präsentiert in diesem Jahr drei neue Rundtouren. Eine davon ist die 62 Kilometer lange Bremen-Worpswede-Runde „Stadt, Land, Kunst“. Dabei radeln die Ausflügler durch den Bremer Bürgerpark, folgen alten Torfkanälen und passieren die Natur- und Kulturschönheiten der Künstlerkolonie Worpswede. „Die Tour ist gleich sehr beliebt geworden“, berichtet Jens Joost-Krüger von der Bremer Wirtschaftsförderung.

• Cloppenburg/Vechta

Der Naturpark Wildeshauser Geest – gelegen in den Landkreisen Oldenburg, Cloppenburg, Vechta und Diepholz – hat seit Mai 20 neue Tagesrouten ausgeschildert. „Wir hatten schon immer ein Fahrradleitsystem, aber es war in die Jahre gekommen“, sagt Iris Gallmeister. Die Touren haben unterschiedliche Schwerpunkte, zu sehen sind entlang der Routen etwa Urwälder, Fischteiche, historische Wassermühlen oder auch malerische Bauerndörfer und Großsteingräber.

• Oldenburger Münsterland

Dort ist die „Drei-Seen-Route“ neu aufgestellt worden. Am nördlichen Punkt des insgesamt 261 Kilometer langen Rundkurses liegt das Zwischenahner Meer, am südlichsten der Dümmer.

• Osnabrücker Land

Auf der neuen „Guten Route“ dreht sich alles um Nachhaltigkeit und Regionalität. Am Weg liegen unter anderem ein Schäferhof, eine Mundraubwiese, ein Schilfsteg, ein Igel-Museum sowie Hofcafés, aber auch Mühlen, Kirchen und Schloss Hünnefeld.

• Neue Leitsysteme

„Es gibt eine ganze Reihe an Regionen, die ein Knotenpunktsystem aufbauen“, erläutert Karin Werres, die Fahrradexpertin der Tourismusmarketing Niedersachsen. Im Naturpark Wildeshauser Geest wurde die Zielwegweisung um das Knotenpunktsystem ergänzt – wo drei Wege zusammenkommen, ist ein Knotenpunkt.

Die Radler können sich an so einem Knotenpunkt spontan für eine längere oder kürzere Route entscheiden. Manche Regionen Ostfrieslands und das Oldenburger Münsterland setzen ebenfalls auf das Knotenpunktsystem. Bis März 2021 soll es im Emsland flächendeckend eingeführt sein.