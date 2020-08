Mehrwegverpackungen Im Trend: Supermärkte machen mit

Im Nordwesten Ökologie und Mehrwegverpackungen sind mittlerweile auch Thema bei Supermarktketten. Ein Beispiel ist die Bünting-Gruppe aus Leer (Ostfriesland). An Bedientheken bei Combi und Famila, zum Beispiel in der Fleischabteilung, können sich Kunden Produkte in mitgebrachte Verpackungen abfüllen lassen. „Voraussetzung ist dabei die Einhaltung der strengen gesetzlichen Hygienevorschriften“, so Annett Rabe aus der Unternehmenskommunikation. „Darüber hinaus unterstützen wir dieses Thema seit Kurzem durch den Verkauf von wiederverwendbaren Behältnissen.“

Zudem werden ganz aktuell Unverpackt-Stationen in ausgewählten Märkten eingerichtet (unter anderem in Vechta und Oldenburg).