Preis: Nominierte für Nordwest-Awards bekanntgegeben

Im Nordwesten 110 Projekte haben sich in diesem Jahr um einen der Nordwest-Awards 2020 und damit um Preisgelder in Höhe von insgesamt 40 000 Euro beworben. Unter der Schirmherrschaft von Bremens Bürgermeister Dr. Andreas Bovenschulte und Ministerin Birgit Honé hat die Jury neun Finalisten, die „Besten im Nordwesten“, ausgewählt. Die Auszeichnungen werden alle zwei Jahre von der Metropolregion Nordwest vergeben.

Neun Projekte haben es in drei Kategorien ins Finale geschafft. Für den Nordwest-Award, bei dem zwei Projekte ausgezeichnet werden und je 10 000 Euro erhalten, sind der CO2-neutrale Hafen Bremen/Bremerhaven, das Projekt klimafit der Stadtgemeinde Bremerhaven, das Projekt „Netz des Nordens“ der Stadt Oldenburg, die Sonderausstellung „Der mobile Mensch - Deine Wege. Deine Entscheidungen. Deine Zukunft“ aus Bremen sowie der Minisupermarkt „Tante Enso“ aus dem Landkreis Verden nominiert.

Zum zweiten Mal vergeben wird der mit 10 000 Euro dotierte Gesundheitsaward. Nominiert sind hier zwei Projekte: „Open Sunday“ aus dem Landkreis Oldenburg ermöglicht Kindern aus sozial benachteiligten Milieus, sich mit einer Anleitung von Trainern zu bewegen und soziale Verantwortung zu übernehmen. „StreetBaskets4Life“ (Stadt Oldenburg) bringt Jugendliche mithilfe des Basketballs zusammen und baut dafür auch neue Basketballfelder auf.

Der Nachhaltigkeits-Award Nordwest feiert seine Premiere. Auch hier werden 10 000 Euro vergeben. Im Finale sind: Multi-Re-Use vom Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband (OOWV) in der Wesermarsch, hier geht es um neue Wege der Wasseraufbereitung, vor allem um die Nutzung von Regenwasser für industrielle Zwecke. Des Weiteren nominiert ist ein Projekt aus dem Landkreis Osterholz, wo es um die Verwertung von Bioabfall geht. „Alle neun herausragenden Projekte bestätigen eindrucksvoll die Innovationskraft der Metropolregion“, so Benjamin Dose von der Pressestelle der Metropolregion. Die Gewinner werden in diesem Monat bekannt gegeben.