Proteste: Landwirte blockieren Lieferzentren

Im Nordwesten Gespräche zwischen Vertretern des Verbundes „Land schafft Verbindung“ (LSV) und der Lidl-Konzern-Zentrale in Neckarsulm – das war das Ziel von rund 300 Landwirten, die am Donnerstag die Zufahrten zum Amazon- und Lidl-Lager im Cloppenburger Ortsteil Emstekerfeld versperrt haben.

Von Barßel bis Damme hatten sich die Landwirte schon um 4 Uhr morgens auf den Weg gemacht, um die Zuwege zu blockieren. Um 6.20 Uhr war bei der Polizei die erste Meldung eingegangen, dass die Wege gesperrt waren. Die Polizei trat während des ganzen Tages als Vermittler auf. Sie beschrieb die Stimmung als ruhig und entspannt. Polizeidirektor Walter Sieveke, Gesamteinsatzleiter, zog am Abend ein positives Fazit: „Nach langwierigen Gesprächen freue ich mich, dass ein friedlicher Konsens gefunden werden konnte.“

Lidl war von den Landwirten aus der Region blockiert worden, weil es nach Angaben von Jürgen Beselbecke aus Damme der einzige Lebensmittelhändler ist, der bisher noch nicht mit den Landwirten in einen Dialog getreten war. Und das Amazon-Lager wurde zugeparkt, um den Druck auf die Politik zu erhöhen.

Lidl zum Gespräch bereit

Um die Mittagszeit wurde klar, dass die Aktion einen Effekt auf höhere Ebenen haben sollte. Die Landwirte wollten, dass Lidl Gesprächsbereitschaft gegenüber LSV signalisiert. Solange sich da kein Gespräch ergebe, wollten sich die Landwirte nicht bewegen.

Die Landwirte hatten sich indes gut versorgt und bewiesen „Sitzfleisch“. Getränke wurden gereicht, landwirtschaftliche Unternehmen aus Cloppenburg brachten Kaffee vorbei, immer wieder kam Nachschub an Brötchen. Bereits leere Lastwagen durften vom Lidl-Parkplatz nicht runter. Die Straßen waren in beide Richtungen auf mehreren Hundert Metern von Treckern blockiert. Dahinter warteten schon die „neuen“ Lastwagen. Lidl sagte auf Anfrage dieser Zeitung, dass man den Landwirten ein Gespräch angeboten habe. „Lidl ist ein faires Miteinander und eine Partnerschaft auf Augenhöhe mit seinen Lieferanten sehr wichtig. Daher stehen wir dem Austausch mit Landwirten grundsätzlich offen gegenüber.“ Amazon wollte sich auf Nachfrage nicht zu der Blockade äußern. Gegen Abend gab es Gespräche, um 17.30 Uhr war die Versammlung dann beendet, teilte die Polizei am Abend mit.

Protest gegen Auflagen

Auch in Bremen und Bremerhaven haben Hunderte Landwirte mit Treckern gegen schärfere Auflagen demonstriert und für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Teilweise richteten sich die Proteste auch gegen Lebensmitteldiscounter, die nach Ansicht der Bauern mit ihrer Marktmacht die Existenz der Betriebe gefährden.

Am Güterverkehrszentrum (GVZ) im Westen von Bremen sammelten sich nach Polizeiangaben morgens 300 bis 350 Traktoren. Dadurch war der Verkehr von und nach Delmenhorst gestört. Nachmittags fuhren zahlreiche Trecker unter dem Motto „Solidarität mit Molkereien“ zur Zentrale des Deutschen Milchkontors am Bremer Flughafen.

In Ganderkesee trafen sich um kurz nach 12 Uhr rund 300 Landwirte aus der Region (Landkreis Oldenburg, Wesermarsch, Delmenhorst, Cloppenburg) nach der Protestfahrt zum Güterverkehrszentrum (GVZ) in Bremen zu einer Pause. Dort wurde gegrillt und sich besprochen. Für einige Landwirte ging es später weiter nach Cloppenburg, um die Bauern dort zu unterstützen.

Aus Ganderkesee waren rund 40 Landwirte dabei, die schon morgens um 4.30 Uhr losgefahren waren und sich dann unterwegs mit Ammerländern, Wesermärschlern und weiteren Teilnehmern unterwegs zu einer Kolonne vergrößert hatten.

„Wir Bauern haben gelernt zu improvisieren“, sagte Heino Stöver, Landwirt aus Bergedorf, der sich an der Fahrt beteiligte. Auch wenn es aufgrund der Verkehrsstörungen einige ungehaltene Reaktionen gegeben habe, seien viele andere Fahrer doch gelassen gewesen. Lkw-Fahrer hätten oft den Daumen nach oben gezeigt, auch Passanten hätten ihre Unterstützung zum Bauernprotest bekundet.

In Bremerhaven zählte die Polizei über 200 Trecker und Schlepper, deren Konvois bis in den Nachmittag hinein den Verkehr in der Seestadt beeinträchtigten. Auf der Fahrt nach Bremen stoppten etwa 20 Landwirte an einem Lager von Aldi-Nord in Weyhe.