Tourismus: Erster ICE aus München erreicht Nordseeküste

Im Nordwesten Einen solchen Bahnhof für einen Zug hat der Bahnhof Norddeich Mole wohl selten erlebt wie am Freitagnachmittag, als der Bahnsteig 1 für eine halbe Stunde von Menschen überfüllt war, die gar nicht einsteigen wollten, aber dafür Kameras und Handys zückten.

Das hatte Grund: Das silberfarbene Gefährt, das um 16.58 Uhr einrollte, war der erste ICE, der den Hafen erreichte. Mehr noch: Der ICE 1860 „Altenbeken“ war der erste, der Ostfriesland durchfahren hat – am Ende einer langen Fahrt durch ganz Deutschland. Das war Anlass genug, dass der Zug auf dem letzten Stück von Leer nach Norddeich noch eine Reihe prominenter Vertreter der Region und der Deutschen Bahn einsammelte, nebst zahlreichen Medienvertretern. Die Reisenden, die meist zufällig in den Waggons saßen, erlebten den Trubel mit einigem Erstaunen.

Das war denn auch der Tag der großen Worte von allen Beteiligten, die sich auf der halbstündigen Fahrt ab Emden positiv bis überschwänglich über die Möglichkeiten der neuen Verbindung freuten. Unter ihnen auch der Auricher Landrat Olaf Meinen, der sich vorn am Führerstand sehr zufrieden äußert: „Das ist eine frohe Botschaft, wenn ein ICE durch Ostfriesland fährt. Und dann gleich bis Norddeich.“ Diese Verbindung sei gut, um die Urlaubsregion klimafreundlich mit deutschen Städten zu verbinden.

Das mögen auch jene Fahrgäste so erlebt haben, die den ICE tatsächlich auf dem ganzen Weg von München bis zur ostfriesischen Küste genutzt haben – auf der um 8.14 Uhr gestarteten Jungfernfahrt war das vielleicht eine Handvoll, obwohl insgesamt laut Bahn am ersten Tag gut 150 Menschen zugestiegen sind. Viele von ihnen, so ergibt eine kleine Umfrage, sind in Münster zugestiegen. Sie alle nutzten ein Angebot, das es über den Sommer bis zum 20. September jeweils am Freitag, Samstag und Sonntag geben soll – und entsprechend retour.

Auf dem letzten Stück ab Leer geht es dann für den Hochgeschwindigkeitszug eher ruhig zu: Da sind nur noch 90 statt der möglichen 230 Stundenkilometer erlaubt. „In wenigen Minuten endet unsere Jungfernfahrt am Bahnhof Norddeich Mole.“ Mit diesen Worten kündigte der Zugbegleiter Philipp Schwarz schließlich das Ende der Jungfernfahrt an, während die Mole in Sicht kam. Unter den Empfängern am Bahnsteig war auch Nordens Bürgermeister Heiko Schmelzle, der große Freude über die sommerliche Neuerung für die Küstenstadt zeigt. „Diese Verbindung ist ein nachhaltiges Reiseangebot, um das Weltnaturerbe Nationalpark Wattenmeer und den Hafen Norddeich erriechen zu können“, erklärt der Verwaltungschef.