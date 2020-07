Umwelt: Leere Strände tun Kegelrobben gut

Im Nordwesten In der Nordsee gibt es wieder mehr Kegelrobben. Bei der jährlichen Zählung in der Zeit des Fellwechsels im Frühjahr seien 7649 Tiere gezählt worden, das seien 17 Prozent mehr als im Vorjahr, teilte das Gemeinsame Wattenmeersekretariat mit Sitz in Wilhelmshaven am Freitag mit. Die Experten mutmaßen, dass die Robben in diesem Frühling wegen den Corona-bedingt menschenleeren Stränden weniger gestört wurden.

Seit Beginn der koordinierten Zählungen 2008 in den Niederlanden, Deutschland und Dänemark habe sich der Bestand der Kegelrobben mehr als verdreifacht, hieß es. Die größten Kolonien lebten in den Niederlanden, gefolgt von Niedersachsen und Helgoland.

Sehr viele Jungtiere

„Momentan können wir nicht mit Sicherheit sagen, dass der Rückgang menschlicher Aktivitäten, wie das Wegbleiben von Touristen an Stränden, für die Ergebnisse verantwortlich ist“, sagt Sascha Klöpper, stellvertretender Exekutivsekretär des Gemeinsamen Wattenmeersekretariats. Die solle durch weitere Forschungen ermittelt werden.

Neugeborene Kegelrobben werden während der Wurfzeit in den Wintermonaten gezählt. In der Saison 2019-2020, vor dem Inkrafttreten der ersten Corona-Beschränkungen in den Wattenmeerländern, wurden den Angaben zufolge insgesamt 1726 Jungtiere im Wattenmeer und auf Helgoland gezählt – ein leichter Zuwachs von zwei Prozent, nachdem im Jahr zuvor noch ein Anstieg von 22 Prozent ermittelt wurde.

Die meisten Jungtiere (932) seien an der niederländischen Küste gezählt worden. Auf der Hochseeinsel Helgoland wurden mit 499 Robbenjungen 29 Prozent und in Niedersachsen/Hamburg mit 295 Jungen insgesamt 26 Prozent mehr als im Vorjahr gesichtet. Im dänischen und schleswig-holsteinischen Wattenmeer wurde jeweils lediglich ein Jungtier beobachtet.

Nicht alle Tiere erfasst

Aufgrund der Pandemie-Beschränkungen durften die Experten in einigen Teilen des Wattenmeeres keine Tiere zählen. Die Forscher schätzten, dass in Niedersachsen zehn bis 15 Prozent der Tiere nicht erfasst wurden. Dennoch sei die Zahl der gesichteten Tiere um 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 587 Tiere gestiegen. Auch auf Helgoland und im schleswig-holsteinischen Wattenmeer seien deutlich mehr Kegelrobben registriert worden. Allein im dänischen Teil des Wattenmeers sei der Bestand um 100 Tiere auf 267 zurückgegangen.

Kegelrobben sind die größten Raubtiere an der Wattenmeerküste. Sie werden bis zu 2,30 Meter groß und können bis zu 300 Kilogramm wiegen. Ihren Namen verdanken sie kegelförmig geformten Zähnen. Kegelrobben gehörten bis zum Mittelalter zum festen Bestandteil der Tierwelt im Wattenmeer.

Dann setzte die Jagd auf sie ein, bis sie fast vollständig verschwanden. Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kamen sie wieder aus britischen Gewässern zurück. Seehunde sind dagegen mit 1,70 Metern und 150 Kilogramm Gewicht deutlich kleiner.