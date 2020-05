Vogelzählung: Die neue Begeisterung für die Natur

Im Nordwesten Die bunten Piepmätze hüpfen über den Rasen, immer auf der Suche nach neuem Futter, sie huschen von Busch zu Busch, fliegen zwischen den Bäumen in den Gärten umher, ernähren in den Nestern ihren Nachwuchs – und verbreiten mit ihrer wuseligen Art bei vielen Menschen gute Laune. Ob es das Rotkehlchen ist, die Kohlmeise, der Spatz oder eine Amsel: Das Gezwitscher der Vögel ist derzeit überall zu hören, wo etwas Natur ist. Und immer mehr Menschen interessieren sich für die Tiere und deren Gewohnheiten. So sehr, dass es im Oldenburger Land in diesem Jahr einen Rekord gab. Wobei?

Mehr als 1800 Menschen im Oldenburger Land sind dem alljährlichen Aufruf des Naturschutzbundes (Nabu) gefolgt und haben das Muttertagswochenende genutzt, um Vögel in Gärten, Parks oder auf dem Balkon zu zählen. „Die Beteiligung übertrifft alle Erwartungen und die letztjährige Rekordteilnahme um mehr als 400 Menschen“, freut sich Oliver Kraatz, Nabu-Geschäftsführer im Oldenburger Land. „Das verstärkte Interesse an der heimischen Natur durch die Corona-Krise und das beunruhigende Blaumeisensterben haben besonders viele Menschen bewegt, bei unserer Vogelzählung mitzumachen“, vermutet Kraatz. In Niedersachsen haben laut eigenen Angaben fast 16 000 Menschen teilgenommen und damit über 5000 mehr als im Vorjahr.

Im Durchschnitt wurden im Oldenburger Land mehr als 31 Vogelindividuen gezählt. Die Top drei der häufigsten Vögel im Garten bleibt unverändert: Auf Platz eins liegt der Haussperling (5 Vögel/Garten), gefolgt von der Amsel (3,31) und der Kohlmeise (2,61). Auf Platz vier liegt trotz Rückgangs die Blaumeise (2,07), Platz fünf belegt der Star mit 2,01 Beobachtungen pro Garten. Für alle fünf Arten sei dennoch ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen, so der Nabu. Bei den größten Sorgenkindern unter den Siedlungsvögeln, Mehlschwalbe und Mauersegler, wiederholten sich die Ergebnisse des Vorjahres nicht, aber sie seien weiter weit entfernt von früheren Bestandszahlen, berichtet der Nabu.

Zu den Gewinnern zählten vor allem Ringeltaube und Türkentaube. Auch beim Eichelhäher sei kein Ende des zunehmenden Trends in Sicht.• Blaumeise: Im Mittelpunkt des Interesses der Zählung stand besonders die Blaumeise. Seit Anfang März waren beim Nabu vermehrt Berichte über kranke und verstorbene Blaumeisen eingegangen. Bis jetzt registrierte der Nabu mehr als 19 000 Meldungen. Als Ursache wurde inzwischen das Bakterium Suttonella ornithocola identifiziert, das offensichtlich ausschließlich bei Meisenarten Lungenentzündungen verursacht.

Die in Deutschland bisher einmalige Vogel-Epidemie flaut seit Ende April jedoch deutlich ab. „Bundesweit betrachtet sind 22 Prozent weniger Blaumeisen pro Garten gemeldet worden“, berichtet Kraatz. In Niedersachsen liege der Rückgang seinen Statistiken zufolge mit minus 14 Prozent niedriger, dennoch seien auch hier nie so wenige Meisen-Meldungen eingegangen wie in diesem Jahr. • Insektensommer: Wer Lust bekommen hat zu zählen, kann sich den 29. Mai vormerken. Dann startet die nächste Citizen-Science-Aktion des Nabu – der Insektensommer.