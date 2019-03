Zeitumstellung im Verkehrsverbund

Im Nordwesten An diesem Sonntag werden alle Uhren um 2 Uhr auf 3 Uhr gestellt. Die Nachtlinien des Verkehrsverbundes Bremen/Niedersachsen (VBN) fahren regulär nach Fahrplan. Das bedeutet, sie fahren ohne Beachtung der Zeitumstellung – es fallen keine Fahrten aus. Lediglich für den Night-Liner in Bremerhaven gilt eine Änderung. So findet seine Fahrt ab Haltestelle Debstedt (Markt) um 1.03 Uhr nach Winterzeit statt. Die nächste Fahrt startet nach Sommerzeit um 4.03 Uhr. Ab Deichhämme in Fahrtrichtung Nord fährt der Night-Liner um 3 Uhr und 5 Uhr nach Sommerzeit. Mehr Infos gibt es unter Tel. 04 21/59 60 59.

Alle Linienfahrpläne finden Sie unter www.vbn.de