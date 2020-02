Zugverkehr: Größere Änderungen in Region

Im Nordwesten Die Bauarbeiten der DB Netz AG zur Hinterlandanbindung des Jade-Weser-Ports gehen in die nächste Bauphase. Dadurch kommt es zu Einschränkungen und Ersatzverkehren auf den Linien RE 18 (Nord), RE 19 und RB 59 der Nordwest-Bahn, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Die dritte Phase umfasst das Wochenende vom 6. bis 8. März und bringt eine Vollsperrung von Varel bis Wilhelmshaven sowie von Wilhelmshaven bis Esens mit sich. Freitag sind nur einige Verbindungen am Abend betroffen. Samstag und Sonntag müssen alle Verbindungen der Linie RE 18 und der Linie RB 59 ab Varel beziehungsweise bis Varel per Schienenersatzverkehr bedient werden. Zusätzlich verkehrt ein Schienenersatzverkehr zwischen Wilhelmshaven und Oldenburg. Die Inselbusse stellen eine direkte Anbindung von Oldenburg zu den Fähranlegern nach Bensersiel und Neuharlingersiel her.

In der vierten Bauphase vom 9. März bis 3. April sorgt der Umbau des Bahnhofs Sande für erhebliche Einschränkungen im Zugverkehr. Der Abschnitt zwischen Sande und Wilhelmshaven ist komplett gesperrt, es gibt einen Schienenersatzverkehr. Die Züge der RE 18 beginnen und enden in dieser Zeit größtenteils in Oldenburg. Sie fahren bis Esens durch, ein Umstieg in Sande entfällt. Die Züge der RE 19 und einzelne „Zwischentakte“ der RE 18 fahren nur bis Varel, von dort gibt es einen Schienenersatzverkehr bis Wilhelmshaven. Der Streckenabschnitt südlich von Rastede ist in dieser Zeit nur eingleisig befahrbar. Der Inselbus verkehrt nicht. Der Wangeroogebus fährt regulär ab Sande.

Weitere Informationen unter www.nordwestbahn.de