Entschleunigung ja, Funklöcher nein

Frage: Entschleunigung ist ein Wort, das man mit den ostfriesischen Inseln und der Nordseeküste verbindet. Helfen Funklöcher, der Hektik des Alltags zu entkommen?

Ambrosy: Das ist Quatsch. Wenn das ein genialer Kommunikationsschachzug gewesen wäre, um den Mobilfunkausbau nicht überall machen zu müssen, dann wäre der gelungen. Ja, es gibt auch Kunden – ich gehöre zum Beispiel dazu – ich bin froh, wenn ich dann mal nicht erreichbar bin. Aber das sind Einzelfälle. Ganz ehrlich, da brauche ich kein Funkloch, da mache ich einfach das Ding aus. Zu sagen, wir wollen Entschleunigung, deshalb verzichten wir auf digitalen Ausbau, ist glaube ich völlig verkürzt.

Frage: Wofür brauchen Urlauber denn gutes Netz?

Ambrosy: Das fängt natürlich damit an, dass man erreichbar sein will. Dazu der Wunsch, sich über soziale Medien mitzuteilen. Man macht ein Foto und schickt es gleich den Enkelkindern, den Kindern, Freunden und so weiter oder man postet es. Und natürlich für Informationen. Ich sitze am Strand und dann kommt die Frage, was machen wir heute Abend? Wenn man es nicht schon weiß, will man in den Kalender der Region schauen, gibt es Konzerte, irgendwelche Theateraufführungen? Wo können wir essen gehen, wie sind die Öffnungszeiten? Das hört sich gut an, wie sind denn da die Bewertungen?

Frage: Sie haben die sozialen Medien erwähnt. Gibt es Orte an der Nordsee, die Influencer auf der Suche nach dem beeindruckendsten Bild überrennen?

Ambrosy: Da gibt es schon Hotspots. Der Otto-Leuchtturm in Pilsum ist so einer. Das Schloss in Jever ist ein Punkt, der bei Instagram oder Facebook als Symbolbild natürlich immer gepostet wird. Aber die Extrem-Beispiele haben wir so nicht und ich sage auch, Gott sei Dank. Unser Tourismus lebt vom Weltnaturerbe und von der Schönheit der Landschaft und auch von der Güte und Qualität der Natur.