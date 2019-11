Frage: Vor zehn Jahren wurde das Wattenmeer zum Weltnaturerbe erklärt. Was hat sich damit für dieses weltweit einzigartige Gebiet verändert?

Zur Person Peter Südbeck wurde in Cloppenburg geboren und hat Biologie in Kiel studiert. Seit 2005 leitet er die Nationalparkverwaltung und das UNESCO-Biosphärenreservat Niedersächsisches Wattenmeer. Das 10. Weltnaturerbeforum findet an diesem Dienstag statt, dazu kommen rund 100 Vertreter zusammen.

Peter Südbeck: Vor allem die Maßnahmen des Naturschutzes wurden intensiviert. Die finanzielle Ausstattung zur Umsetzung der verschiedenen Aufgaben ist besser geworden und auch die Akzeptanz für den Naturschutz. Unter anderem konnten wir 13 Ranger einstellen, die vor Ort präsent sind, ihr Gebiet kennen und auch Führungen anbieten. Auch die Unterstützung und das Verständnis in der Öffentlichkeit sind seitdem größer geworden.

Frage: Wo sind die Ergebnisse der Maßnahmen sichtbar?

Südbeck: Die Salzwiesen-Renaturierung hat sehr gut funktioniert. Der Rückbau ehemaliger Beeinträchtigungen hat eine enorme Wirkung entfaltet. Insgesamt wurden oder werden fast 1000 Hektar wiederhergestellt. Auch die Bestandszahlen der Strandbrüter nehmen langsam zu. Dies gelang uns durch den Schutz einiger Strandbereiche zur Brutzeit durch mobile Absperrungen, damit die Tiere in Ruhe brüten können. Mit einer guten Informationsarbeit gibt es da keine Probleme mehr.

Frage: Gibt es bei Sperrungen also keine Konflikte?

Südbeck: Wir arbeiten mit den touristischen Institutionen in der Region ganz neuartig zusammen und tauschen uns regelmäßig aus, damit möglichst keine Konflikte entstehen. Dafür dienen auch unsere jährlichen Weltnaturerbeforen. Sie sind auch die Grundlage für die Kooperationen der Zukunft.

Frage: Gibt es einen besonderen Gast?

Südbeck: Die Bürgermeisterin der Hallig Hooge in Schleswig-Holstein, Katja Just, wird vom Leben mitten im Weltnaturerbe berichten und kann die typischen Eigenheiten auf ganz besondere Art und Weise rüber bringen.

Frage: Wer ist noch dabei?

Südbeck: Insgesamt werden annähernd 100 Leute kommen. Alle, die in den vergangenen zehn Jahren an Projekten und Aktionen mitgewirkt haben, wurden von uns eingeladen. Es ist wie eine große Familie, die sich einmal im Jahr trifft. Wir haben in den zehn Jahren eine neue Form der Kooperation bilden können und ein großes Miteinander organisiert.