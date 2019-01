Zur Person und zum Hintergrund der Petition

Stefan Cornelius ist Mitinitiator der Online-Petition „Nein zur Pflegekammer 2018 Niedersachsen“. Der 33-jährige examinierte Krankenpfleger kommt aus Berge (Kreis Osnabrück) und arbeitet in Teilzeit als stellvertretender Pflegedienstleiter in einer Tagespflegeeinrichtung in Quakenbrück und zusätzlich in der ambulanten Intensivpflege.

Die Online-Petition wurde am 23. Dezember 2018 von der gleichnamigen Initiative ins Leben gerufen. Sie läuft am 22. März 2019 aus. Das derzeitige Sammelziel liegt bei 40 000 Unterzeichnern. Die Petition richtet sich an das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung.

Die niedersächsische Pflegekammer hatte sich im August konstituiert. Sie vertritt 80 000 bis 95 000 Pflegefachkräfte mit Abschlüssen in der Altenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege sowie der Kinderkrankenpflege.

Kritisiert wird die Zwangsmitgliedschaft der Pflegekräfte in der Pflegekammer Niedersachsen. Sie müssen einen Beitrag zahlen, der nach dem Einkommen bemessen wird. Alle Mitglieder der Pflegekammer hatten kurz vor Weihnachten einen Beitragsbescheid über den Höchstbeitrag von 140 Euro für 2018 erhalten (280 Euro für ein ganzes Jahr). Zugrunde gelegt wurde ein Jahreseinkommen von 70 000 Euro – was kaum eine Pflegekraft verdient. Um einen geringeren Beitrag zu zahlen, müssen die Mitglieder ihr steuerpflichtiges Jahresbruttoeinkommen angeben. Erst dann wird ein neuer Bescheid über 0,4 Prozent der Jahreseinkünfte erstellt. Die Initiative „Nein zur Pflegekammer 2018 Niedersachsen“ plant derzeit eine Demonstration in Hannover. Diese soll noch in diesem Januar stattfinden.