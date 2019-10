Kleinensiel Während der nächtlichen Wartungsarbeiten im Wesertunnel in der kommenden Woche, bietet die Weserfähre zusätzliche Fahrten in der Nacht an.

Im Wesertunnel finden von Montag, 7. Oktober, bis einschließlich der Nacht zu Freitag, 11. Oktober, turnusmäßige Wartungsarbeiten statt, die zu Sperrungen beider Tunnelröhren führen. Die Arbeiten werden nachts zwischen 22 und 5 Uhr durchgeführt.

In diesen Nächten bietet die Weserfähre zusätzliche nächtliche Überfahrten an, ab Bremerhaven stündlich von 22 bis 4 Uhr, und ab Blexen stündlich von 22.20 bis 4.20 Uhr.

Den Fahrplan für den Tunnelersatzverkehr gibt es im Internet.