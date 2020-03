Bauvorhaben: Gedenkort für Synagoge wird integriert

Leer An der Ecke Heisfelder Straße und Friesenstraße im Zentrum von Leer soll auf einer Gesamtfläche von 4200 Quadratmetern ein neuer Büro- und Wohngebäudekomplex entstehen. Doch es ist kein Bauvorhaben wie jedes andere: Auf dem - zurzeit nicht sehr ansehnlichen - Baugrundstück befindet sich die Fläche der ehemaligen jüdischen Synagoge von Leer, die 1938 in der Reichspogromnacht von den Nationalsozialisten zerstört wurde.

Derzeit erinnert nur ein Gedenkstein an der Heisfelder Straße an die Synagoge. In dem Neubau soll dem Gedenken mehr Platz eingeräumt werden, es soll ein Gedenkort in das Gebäude integriert werden. Bei der Gestaltung dieser Gedenkstätte stimmen sich die Investoren, die Firmen Witt­rock aus Rhede und Mersmann und Thomas aus Rhauderfehn, eng mit der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Ostfriesland ab, deren Vorsitzender der ehemalige Leeraner Bürgermeister Wolfgang Kellner ist.

Wie sensibel das Bauvorhaben ist, wird schon aus seiner Vorgeschichte deutlich: Die Eigentümerfirma Wittrock hatte das Gelände 2004 gekauft. Zuvor befand sich hier eine Aral-Tankstelle mit Werkstatt. Die Firma Mersmann erwarb das benachbarte Gebäude der Spirituosenfabrik Folts & Speuda. Doch seitdem liegt das Gelände brach. Es gammelt vor sich hin und gehört wohl zu den unansehnlichsten Ecken von Leer. Auch der Stadt Leer war die Fläche ein Dorn im Auge, ihr waren jedoch die Hände gebunden. Ab 2015 gab es aber Gespräche mit den Investoren, die dann schließlich im vergangenen Jahr ihre Pläne für den Neubau im Ausschuss für Stadtentwicklung vorstellten. Nach diesen Plänen wäre das Gebäude sehr wuchtig und wenig strukturiert ausgefallen. Für das Gedenken an die Synagoge war im rückwärtigen Bereich des Neubaus ein Raum der Stille vorgesehen.

Bei den Ausschuss-Mitgliedern kamen die Pläne aber nicht besonders gut an, so dass das zuständige Ingenieurbüro Lüken aus Rhauderfehn das Konzept noch einmal überarbeitete und sich die Investoren für die Gestaltung der Gedenkstätte mit dem Verein für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit zusammensetzten. Am Mittwoch stellten Mersmann und Wittrock das überarbeitete Konzept erneut im Stadtentwicklungsausschuss vor - diesmal kam es bei den Ausschuss-Mitgliedern deutlich besser an.

Das Vorhaben sieht einen dreigeschossigen Bau vor, bei dem im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss Büro- und Dienstleistungsräume und in den zwei Geschossebenen darüber 23 Wohnungen vorgesehen sind, davon sechs Sozialwohnungen. Der Neubau soll nun aber durch Fassadenrücksprünge und Materialwechsel sehr viel stärker gegliedert werden.

An der Heisfelder Straße ist in dem Gebäude eine etwa 30 Quadratmeter große Aussparung für einen Gedenkort vorgesehen. Dieser wird durch Mauerpfeiler und Schmuckgitter zum Gehweg abgegrenzt und soll an die historisch gegebene Eingangssituation zur Synagoge erinnern. Auch in der Fassade werden sich Gestaltungselemente der Synagoge wiederfinden. Der jetzige Gedenkstein soll in der Nische wieder einen Platz finden.

Vertreter der Investorenfirmen betonten, dass die genaue Gestaltung der Gedenkstätte durch einen Arbeitskreis aus Interessierten unter dem Dach der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit erfolgen soll. Die Investorengruppe sei da flexibel.

Stadtbaurat Carsten Schock verwies im Ausschuss darauf, dass unklar sei, ob im Untergrund des Geländes noch Reste der Synagoge vorhanden seien. Archäologen der Ostfriesischen Landschaft vermuten, dass sich unter dem Tankstellengebäude noch Umrisse des Synagogenkellers und ein Frauenbad - Mikwe genannt - befinden. Schoch betonte, dass, falls solche Überreste gefunden würden, diese in das Gebäudekonzept mit eingebunden werden. Abschließend erklärte die Investoren, dass an „dieser exponierten Lage“ ein Schmuckstück für Leer entstehen könnte.