Gespräche über E-Schiffe

Leer Mit rund 20 Experten aus dem Elektromobilitätssektor und der Schifffahrtsbranche fand auf Einladung der Mariko GmbH und FME aus den Niederlanden ein Fachgespräch zum Thema „100prozentig elektrischer Antrieb in der (Binnen)- Schifffahrt mit Energiespeicherung in Batterien“ statt. Diese Veranstaltung wurde im Rahmen des EU-geförderten Projektes D-ZIB „Deutsches Zentrum für innovative Binnenschifffahrt“ organisiert.

Das Thema alternative Antriebssysteme und Energiesysteme an Bord sowohl in der See- als auch in der Binnenschifffahrt gewinnt zunehmend an Bedeutung. Eine Alternative zu Diesel oder anderen fossilen Kraftstoffen stellt die Verwendung von Elektroantrieben mit Energiespeicherung in Batterien dar.

Im Rahmen des Fachgesprächs wurden die Herausforderungen und Potenziale zur Optimierung des Binnenschiffstransports in Richtung „Zero-Emission“ durch Elektrifizierung diskutiert. Gerd-Michael Wuersig vom DNV GL berichtete zum „Status quo von Elektroantrieben und Batteriesystemen in der Schifffahrt“.

Besondere Herausforderungen ergeben sich aus der Ganzheitlichkeit eines Batterieantriebssystems hinsichtlich Kosten, Produktion, Lebensdauer, Recycling, Energieversorgung und der Art der genutzten Energiequelle. Weitere Aspekte bestanden aus der begrenzten Speicherkapazität sowie der effizienten Lagerung der Batterie an Bord.