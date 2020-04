Neuer ZOB kommt langsam in Fahrt

Leer Der Leeraner Bahnhofsvorplatz bekommt ein neues Gesicht. Das Areal soll barrierefrei umgestaltet werden, Kernstück ist der Neubau des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB). Der Verwaltungsausschuss – nach dem Stadtrat das höchste Gremium – hat sich in seiner jüngsten Sitzung einstimmig für die vorgelegten Planungen der Stadtverwaltung ausgesprochen. Demnach ist vorgesehen, den ZOB ganz neu zu gestalten. Nach dem Abriss des alten Park-and-Ride-Parkhauses soll das Gelände in diese Richtung erweitert werden, damit die Busse künftig parallel zu den Bahngleisen entlang einer überdachten Mittelinsel ankommen und abfahren können. Der Busbahnhof wird damit länger, aber schmaler. Der neue Standort für Park-and-Ride-Parkplätze ist noch offen, möglich wäre, ein neues Parkhaus hinter dem Zollhaus zu errichten. Die Stadt ist hier in Verhandlungen.

Der neue ZOB wird nach den Plänen der Leeraner Stadtverwaltung circa 2,75 Millionen Euro kosten. Die Kommune kalkuliert mit einer Förderung in Höhe von knapp 1,15 Millionen Euro durch die Landesnahverkehrsgesellschaft. An den restlichen Kosten von gut 1,6 Millionen Euro könnte sich nach den Planungen der Stadt auch der Landkreis Leer beteiligen. Hintergrund ist, dass am Bahnhof nicht nur Stadtbusse sondern auch Regionallinien halten. Zunächst sollten die Förderanträge bis zum Frühsommer gestellt werden. Durch die Corona-Pandemie dürfte es hier allerdings zu Verzögerungen kommen.

Auch der nördliche Bereich des Bahnhofsvorplatzes soll neu gestaltet werden. Unter anderem ist dort der Bau einer Fahrradstation mit 400 Stellplätzen geplant. Dort sollen künftig nicht nur Fahrräder sicher abgestellt werden. Vorgesehen ist, dass an der Station auch Serviceleistungen wie kleinere Reparaturen angeboten werden. Die Stadt Leer möchte den Betrieb an einen gemeinnützigen oder sozialen Betreiber abgeben. Gesucht wird dieser per Ausschreibung. Erst wenn klar ist, wer die Station künftig betreiben wird, will die Stadt in die Detailplanungen für das Gebäude einsteigen.

Zusätzlich werden zwölf sogenannten Kiss-and-Ride-Stellplätze für den Bring- und Abholverkehr am Bahnhof eingerichtet. Außerdem sollen insgesamt acht Taxi-Stellplätze ausgewiesen werden. Für die Kosten der Umgestaltung auf der Nordseite liegt nach Angaben der Stadtverwaltung noch keine genaue Kostenschätzung vor. Die Arbeiten werden erst nach dem Neubau des Busbahnhofs in Angriff genommen.

Zum Gesamtprojekt gehört auch der Bau einer neuen Straße, die zwischen dem Busbahnhof und dem Zollhaus in Richtung Kreisel am Hafenkopf führen soll. Damit soll die Georgstraße vom Durchgangsverkehr entlastet werden. Im Bereich des Hafenkopfs plant ein privater Investor den Neubau eines Hotels und eines Wohnmobilstellplatzes.

Bereits abgeschlossen ist die Neugestaltung des benachbarten Zollhausumfelds. Dort wurden unter anderem neue Parkflächen angelegt.