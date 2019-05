Mehr Wasser unterm Kiel

Leer /Oldenburg Für die Überführungen von Kreuzfahrtschiffen aus der Papenburger Meyer Werft in die Nordsee kann die Ems künftig im Sommer höher als bisher aufgestaut werden. Von Mitte Juni bis Mitte September ist nun für maximal zwölf Stunden eine Höhe von 1,90 Metern zulässig. Bisher seien in dieser Zeit nur 1,75 Metern erlaubt, teilte der Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten-, und Naturschutz am (NLWKN) Montag in Oldenburg mit. Nach einem Antrag des Landkreises Emsland sei ein entsprechender Planfeststellungsbeschluss für die Jahre 2020 bis 2029 erlassen worden.