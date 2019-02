Streik kappt Straße über die Ems

Leer Streikende Brückenwärter in Ostfriesland haben am Donnerstag die Jann-Berghaus-Brücke in Leer hochgeklappt und damit die Straßenverbindung über die Ems gekappt. Autofahrer konnten noch über die nahe gelegene Autobahn 31 ausweichen, für Radfahrer und Fußgänger gab es dagegen keine Möglichkeit zur Emsquerung. Mit ihrem Warnstreik wollen die Landesbeschäftigten eine bessere Bezahlung erreichen.

Am Morgen war es im Berufsverkehr nach der Brückensperrung zu leichten Staus an den Abfahrten rund um den Emstunnel gekommen. Die Sperrung soll am 27. Februar wiederholt werden.