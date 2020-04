Löninger Firma besorgt Schutzmasken

Löningen /Im Nordwesten Die Firma Remmers aus Löningen bei Cloppenburg, normalerweise im Bereich Baustofftechnik tätig, hat aufgrund seiner guten Beziehungen zu seinem chinesischen Lieferanten 500 000 FFP-2-Atemschutzmasken kaufen können. Die Masken verkauft das Unternehmen mit einem geringen Aufschlag, jedoch unter den derzeit üblichen Marktpreisen an Rettungsdienste, medizinische Einrichtungen und öffentliche Institutionen zwischen Wilhelmshaven, Oldenburg, Cloppenburg, Delmenhorst, der Wesermarsch und Osnabrück, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens aus dem Oldenburger Münsterland.

10 000 Masken seien zudem an die Stadt Löningen gespendet worden. Remmers-Vorstandsvorsitzender Dirk Sieverding übergab die Atemschutzmasken an Bürgermeister Marcus Willen (CDU). „Wir freuen uns, dass wir mit der ersten Lieferung aus China einen Beitrag zur Unterstützung der wichtigen gemeinnützigen Arbeit hier in der Region leisten können“, sagte Sieverding bei der Übergabe.