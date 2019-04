Lohne Drei neue Verkehrsampeln sind jetzt in Lohne in Betrieb gegangen. An der Kreuzung Dinklager Straße/Von-Siemens-Straße (Motorpark) sowie an der Kreuzung Dinklager Straße/ Christoph-Bernhard-Straße erleichtern die neuen Lichtzeichenanlagen das Abbiegen auf die Landesstraße (L 845). An der Kreuzung Heidewinkel/ Bergweg (L 846) steht nun eine Ampel für Fußgänger und Radfahrer, teilt die Stadt Lohne mit. Die Baukosten liegen insgesamt bei rund 310 000 Euro, wobei das Land Niedersachsen einen Großteil der Investition tragen wird, heißt es aus dem Rathaus in Lohne.

Alle drei Ampeln besitzen intelligente Schaltungen. So bleiben die Anlagen an der Dinklager Straße für die Hauptverkehrsrichtung so lange auf „Grün“ bis ein Autofahrer aus der Von-Siemens-Straße oder der Christoph-Bernhard-Straße an die Kreuzung heranfährt. Erst dann springt die Ampel um. Fußgänger und Radfahrer müssen an der Dinklager Straße und am Bergweg die Ampeln betätigen, um die Straßenseiten wechseln zu können.