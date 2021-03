Das bringt der NWZ-Tag: Wolfsvideo sorgt für Aufsehen – Hoffnung auf Urlaub vor der Haustür

Nordwesten Liebe Leserinnen, liebe Leser,

diese Themen beschäftigen heute unsere NWZ-Redaktionen.

Osterurlaub im eigenen Bundesland? Dafür wollen sich Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern bei der heutigen Ministerpräsidentenkonferenz einsetzen. Für die hiesigen Touristiker gibt das Anlass zur Hoffnung. Doch ob die Regelung kommt, ist unklar. Wir berichten im Liveblog über die aktuellen Entwicklungen.

Einer der Corona-Hotspots in der Region ist der Landkreis Cloppenburg. Dort liegt die 7-Tage-Inzidenz bei über 200. Die Kolleginnen und Kollegen schauen sich an, wie die Behörden damit umgehen.

Ein Wolf in Lohnes Innenstadt hat am Sonntag für Aufsehen gesorgt. Ein Video zeigt, wie das Tier einige Straßen entlangläuft. Wo kommt der Wolf her? Wo hält er sich normalerweise auf? Das Thema wird uns auch heute weiterbeschäftigen

In Emden gehen die Kolleginnen und Kollegen der Frage nach, inwiefern sich durch das Impfen das Leben der Menschen in Seniorenheimen geändert hat. Neue Freiheit oder alles wie vorher? Wir berichten später an dieser Stelle.

Im Sport geht es heute um die Olympischen Spiele vor 125 Jahren: Mit dabei war auch ein Leichtathlet aus Wilhelmshaven. Warum die Spiele für ihn nicht so erfolgreich verliefen, erzählen meine Kollegen später auf nwzonline.

Kommen Sie gut durch den Tag,

Ihr Max Holscher