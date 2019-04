Vogelschutz beschäftigt Gericht

Lüneburg /Bensersiel Der jahrelange Rechtsstreit zwischen einem Dortmunder Ehepaar und der Gemeinde Bensersiel geht in die nächste Runde. Vor dem Oberverwaltungsgericht wird am 21. Mai darüber gestritten, ob das Gebiet im Westen der Ortschaft nach dem Bau der Umgehungsstraße noch schutzwürdig ist. Die Kläger haben in diesem Bereich mehrere Grundstücke und sehen einen Zusammenhang zwischen ihrem Protest und der anschließenden Unterschutzstellung ihrer an die Straße grenzenden Grundstücke, wodurch diese erheblich an Wert verloren haben. Beklagter ist diesmal der Landkreis.