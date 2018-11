Köche bei WM auf Platz vier

Luxemburg /Bad Zwischenahn „Knapp daneben ist auch vorbei“, sagt Thorben Grübnau, Teammanager der Regionalmannschaft der Köche Niedersachsen. Beim World Cup, der jetzt in Luxemburg stattfand, erreichte sein Team bei der Gesamtwertung aller 36 Regionalmannschaften am Donnerstag den vierten Platz. Platz eins ging an die amtierenden Olympiasieger aus Stockholm, Platz zwei erreichte das Team aus Zürich und Dritter wurde England.

„Wir sind super zufrieden und ich bin sehr stolz auf mein Team. Alle haben wirklich toll gearbeitet – wir hatten wenig Schlaf und viel Stress. Ich kann nur Danke sagen“, freute sich Grübnau. „Es lag an Kleinigkeiten – am Ende waren die anderen besser.“