Luxusliner warten auf nächste Reise

Luxusliner-Treffen in Bremerhaven: Wegen der Corona-Krise haben die meisten Reedereien und Reiseveranstalter ihre Schiffe aufgelegt. Bis zum Freitag lagen in der Seestadt gleich fünf der schwimmenden Luxus-Hotels. Am Columbus Cruise Center wartet die „Iona“, jüngster Neubau aus Papenburg, auf ihre Übergabe an P&O. Im Kaiserhafen und bei der Lloyd Werft parkten die „Artania“ (unten links), darüber die kleinere „Hamburg“ und die „AIDAdiva“ ein. Nicht im Bild: Die „Amadea“. Die „Diva“ hat Bremerhaven am Wochenende verlassen und liegt wieder auf Reede vor Skagen in Dänemark.BILD: