„Mein Schiff 4“ liegt ohne Passagiere vor Wangerooge auf Reede

Nordwestlich der Insel Wangerooge liegt seit Montagvormittag der TUI-Kreuzliner „Mein Schiff 4“ auf Reede. Ursprünglich war erwartet worden, dass das schwimmende Hotel am Columbus Cruise Center Bremerhaven festmacht. Doch dort liegen bereits die „Iona“, der Neubau der Papenburger Meyer Werft, und die „Amera“ von Phoenix-Reisen. Möglicherweise wird „Mein Schiff 4“ an diesem Dienstag in Richtung Seestadt verholt, wenn an der Kaje mehr Platz ist. Weil in der Corona-Krise viele Kreuzfahrten ausfallen, sind Liegeplätze sehr begehrt.BILD: