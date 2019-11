Advent: Kostenlos mit dem Bus fahren in Meppen

Meppen Statt des Autos den Bus nehmen: Dazu will die Stadt Meppen Bürger in der Adventszeit animieren. Denn dann locken Weihnachtsmarkt und Geschäfte wieder viele Leute in die Innenstadt. Damit diese stressfrei und umweltfreundlich in die Stadt kommen, können die Busse im Stadtlinienverkehr an den Adventssamstagen kostenlos genutzt werden, teilte die Stadt Meppen mit. Um den Verkehr zu entlasten, wird eine Firma eingesetzt, um die Menschen zu befördern. Diese Entscheidung traf der Verwaltungsausschuss der Stadt Meppen auf Antrag der Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen. Die Fahrgeldausfälle werden dem Busunternehmen durch die Stadt Meppen erstattet.