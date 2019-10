Neues Forschungsschiff des Bundes in Berne getauft

Mit einem Festakt und einer Flasche Champagner ist am Montagnachmittag das Forschungsschiff „Atair“ bei der Fassmer-Werft in Berne von Taufpatin Elke Ferlemann getauft worden. Das etwa 114 Millionen Euro teure Schiff soll ab dem ersten Quartal 2020 im Dienst des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) Vermessungs-, Wracksuch- und Forschungsaufgaben übernehmen. Es ist das erste Schiff im Dienst des Bundes das mit LNG („liquid natural gas“ – Flüssiggas) betrieben wird. Wie der parlamentarische Staatssekretär Enak Ferlemann (CDU) vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ankündigte, sollen in den kommenden Jahren noch zwei weitere Schiffe der BSH-Flotte neu gebaut werden.BILD: