Übergriffe Auf Nutztiere: Wölfe breiten sich in Niedersachsen weiter aus

Niedersachsen Die Zahl der wildlebenden Wölfe in Niedersachsen steigt trotz gelockerter Regeln für den Abschuss auffälliger Tiere weiter an. Zum Ende des ersten Quartals 2020 gab es in dem Bundesland 32 sogenannte Wolfsterritorien, also Gebiete, in denen sich Wölfe dauerhaft aufhalten, wie die Landesjägerschaft am Dienstag in ihrem Vierteljahresbericht mitteilte. Das waren zwei Territorien mehr als im Quartal davor.

Im einzelnen wurden nun 26 Rudel, fünf Wolfspaare und ein residenter Einzelwolf nachgewiesen. Durch Fotofallen und andere Nachweise konnte die Geburt von 74 Welpen bestätigt werden. Sechs Wölfe wurden im Berichtszeitraum tot aufgefunden. Sie starben den Angaben zufolge durch Verkehrsunfälle.

Gleichzeitig seien 98 Übergriffe auf Nutztiere, mehrheitlich Schafe, registriert worden. Dabei starben 351 Tiere, oder sie wurden so schwer verletzt, dass sie später eingeschläfert werden mussten. Wölfe konnten jedoch nicht in allen Fällen als Verursacher nachgewiesen werden.

Die Landesjägerschaft ist in Niedersachsen mit dem Wolfsmonitoring beauftragt. Es beinhaltet das Beobachten und die statistische Erfassung der in freier Wildbahn lebenden Wölfe.