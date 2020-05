9 Millionen Euro: Schutz für Wangerooge, Juist und Langeoog

Norden Sturmfluten haben in den zurückliegenden Monaten Dünenabbrüche und Strandrückgänge auf allen ostfriesischen Inseln verursacht. Nach Angaben des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) sorgte dafür insbesondere eine ungewöhnliche Kette an Sturmfluten mit Wasserständen von bis zu zwei Metern über dem mittleren Tidehochwasser.

„Es handelt sich um einen sehr dynamischen Raum, der ständig in Bewegung ist. Die genaue Entwicklung hängt letztlich von der Anzahl und Schwere der während der Saison zwischen Oktober und April eingetretenen Sturmfluten ab“, erläutert Prof. Frank Thorenz, Leiter der für den Schutz der Inseln zuständigen NLWKN-Betriebsstelle Norden-Norderney. Bilder von Wangerooges weggespültem Badestrand hatten im Februar für Aufsehen gesorgt.

Mehr als neun Millionen Euro sollen für Küstenschutzmaßnahmen auf den Inseln ausgegeben werden – das Geld stammt aus der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ von Bund und Ländern. Konkreten Handlungsbedarf gibt es dem NLWKN zufolge auf Wangerooge, Juist und Langeoog.

Die Insel Langeoog stehe 2020 besonders im Fokus: Bereits 2017 und 2018 waren dort der Strand sowie ein Sanddepot, das die eigentliche Schutzdüne schützen soll, aufgespült worden. Dieser Sand wurde aber durch Sturmfluten auf einer Länge von rund 700 Metern vollständig, an den anderen Stellen zum Teil abgetragen. Ab dem Frühsommer sollen mehr als 700 000 Kubikmeter Sand auf einer Länge von knapp zwei Kilometern aufgespült werden.

Mit den Maßnahmen will der NLWKN die Sturmflutsicherheit auf den Inseln bis zur kommenden Sturmflutsaison zwischen Oktober und April wiederherstellen. Auf Juist soll eine Dünenlücke geschlossen werden. Mit rund 15 000 Kubikmetern Sand werde die vorhandene Schutzdüne verstärkt und geschlossen, so der NLWKN. Anschließend soll der sensible Naturraum mit Strandhafer bepflanzt werden. Die Sturmfluten im vergangenen Winter trugen auch auf Wangerooge ein vorgelagertes Sanddepot vor Dünen in großen Teilen ab. Zum Schutz des eigentlichen Dünenkörpers sind dem NLWKN zufolge rund 30 000 Kubikmeter Sand auf einer Länge von circa 600 Metern erforderlich.

Daneben lässt die Kurverwaltung der Insel auf eigene Kosten Sand aufschütten – unter anderem, um dort Strandkörbe aufstellen zu können. In der Corona-Krise mit aktuell keinem Tourismus und ausbleibenden Einnahmen werde allerdings weniger Sand als ursprünglich geplant verteilt, hatte Bürgermeister Marcel Fangohr (parteilos) angekündigt.

Die auf Langeoog und anderen Inseln praktizierten Sandaufspülungen zum Ausgleich von Sedimentdefiziten haben sich nach Ansicht der Küstenschützer bewährt. „Das Prinzip des ,Bauens mit der Natur‘ ist weltweit als sehr nachhaltiges Küstenschutzkonzept für solch sensible Bereiche wie die ostfriesischen Inseln bekannt“, betont Thorenz. Der NLWKN kooperiere zudem im Rahmen eines gleichnamigen EU-Projektes sehr eng mit niederländischen, dänischen und belgischen Partnern. Ziel sei es, das Verständnis der Wirkungen und der Ausführung von Strandaufspülungen weiter zu verbessern. Ergänzt werden sollen die umfangreichen Aufspülungsvorhaben auf den ostfriesischen Inseln durch Sandfangmaßnahmen am Dünenfuß: Diese werden mit Buschzäunen als naturnahe Maßnahme umgesetzt.