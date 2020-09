Millionen-Hilfe für Krabbenfischer

Norden Für die durch die Corona-Krise in Bedrängnis geratenen Krabbenfischer soll es über den Winter Unterstützung in Millionenhöhe vom Land Niedersachsen geben. Diese Hilfe stellte der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Dirk Toepffer, am Donnerstag in Norden (Kreis Aurich) bei einem Pressegespräch in Aussicht. Vorausgegangen war ein Gespräch mit Vertretern der Branche wie Dirk Sander, Vorsitzender des Verbandes der deutschen Kutter- und Küstenfischer. Die Krabbenfischerei sei „nicht nur ein Wirtschaftsfaktor, sondern auch niedersächsisches Kulturgut“, sagte Toepffer.