Tourismus: In diesen Orten der Region gibt es Schlafstrandkörbe

Norderney /Friesland Übernachten allein direkt am Strand – auch in der Corona-Krise ist die Nachfrage nach speziellen Strandkörben zum Schlafen hoch. „Das ist Urlaub mit Abstand – da ist man gefühlt noch mehr für sich als in einer Ferienwohnung“, sagte Jennifer Renner von der Tourismus-Organisation Die Nordsee. Die beiden Schlafstrandkörbe in Otterndorf bei Cuxhaven etwa seien für den kompletten August ausgebucht.

„Dieses Jahr kommen mehr Buchungen rein, weil viele Menschen in Deutschland Urlaub machen. Und sie sind frühzeitiger weg als sonst“, sagte Christina Crohn von Fredebohm Touristik. Seit einigen Jahren gibt es an der niedersächsischen Küste vereinzelt die Möglichkeit, direkt am Strand unter Sternenhimmel zu schlafen.

Einsamkeit pur

Schlafstrandkörbe gibt es auch in Esens-Bensersiel, Varel-Dangast, Wangerland-Schillig und auf den Inseln Wangerooge und Norderney. „Die Gäste, die ohnehin schon eine Ferienwohnung oder ein Hotel auf der Insel haben, sagen: Eine Nacht am Strand gönnen wir uns mal“, erzählte Wolfgang Lübben von der Norderneyer Tourismusorganisation. Sascha Kramer verbrachte mit seiner Freundin ein ganzes Wochenende am Strand. „Am Abend ist da keine Menschenseele mehr. Dazu das Meeresrauschen und der Blick auf den Sonnenuntergang“, erzählt der Bremer.

Mehr Körbe?

Der Preis für eine Nacht in der 1,30 Meter breiten Dünenkoje liegt bei 89 Euro. Die zwei Körbe waren laut Lübben so gut nachgefragt, dass es Überlegungen gab, mehr aufzustellen.

Info: www.die-nordsee­.de/schlafstrandkorb