Nordwesten In Europa leben mehr als 20 Millionen Einwohner auf insgesamt 2000 Inseln – so heißt es auf der Internetseite der 1. Deutschen Inselkonferenz auf Helgoland. Sieben (bewohnte) davon befinden sich vor der ostfriesischen Halbinsel. Doch was hat es mit den Inseln im Wattenmeer auf sich, vor welchen Herausforderungen stehen die Insulaner und was macht die Inseln so einzigartig – und doch so ähnlich?

Vor allem den Herausforderungen der „kleinen Länder mit großer Komplexität“ geht die erste Deutsche Inselkonferenz nach, die am Donnerstag und Freitag, 25. und 26. April, auf Helgoland stattfindet. Energiewende, Mobilität, Digitalisierung, Medizin und Wohnraum sind die Hauptthemen, die Jörg Singer, Bürgermeister von Helgoland und Vorstand der „Insel und Halligkonferenz“, für die beiden Tage ausgegeben hat. Aufgerufen zur Teilnahme sind Vertreter aller deutschen Inseln, sowie Interessierte und Multiplikatoren (siehe Infobox).

Die Ostfriesischen Inseln

Die Inseln

Wenn von den Ostfriesischen Inseln die Rede ist, sind damit Borkum Juist, Norderney, Baltrum, Langeoog, Spiekeroog und Wangerooge gemeint. Letztere gehört als einzige der Inseln zum Oldenburger Land

Nicht mitgemeint, aber geografisch zugehörig, sind noch die kleinen unbewohnten Inseln Lütje Hörn, Memmert, die Kachelotplate und die künstlich aufgespülte Insel Minsener Oog. Die Vogelwarte Mellum wird manchmal hinzugezählt.

Insel-Größe

Die 1. Deutsche Inselkonferenz Auf Helgoland findet am 25. und 26. April die 1. Deutsche Inselkonferenz statt. Unter dem Motto „Insulaner treffen Experten und Macher aus Europa“ sollen Zukunftsthemen besprochen werden. Der 25. April steht im Zeichen der internationalen Perspektive. Nach einer Begrüßung durch Helgolands Bürgermeister Jörg Singer hält Jan Philipp Albrecht, Umweltminister von Schleswig-Holstein, die „Welkoam Note“. Die Keynote wird Prof. Dr. Günther Bachmann, Generalsekretär des Rats für Nachhaltige Entwicklung der Bundesregierung, halten. Sein Thema: „Nachhaltige Inselökonomien als Chance für Europa. Weitere Redner sind: Angelika Grohmann-Wörle (Leiterin North Sea Wind Power Hub, Tennet), Prof. Dr. Ines Lolo Britta Carstensen (Geschäftsführerin Center for Innovation & Sustainability in Tourism), Prof Dr. Beate Ratter (Professorin für Geographie, Universität Hamburg; Leiterin Abt. Sozioökonomie des Küstenraumes, Institut für Küstenforschung), Lisa Badum (Mitglied des Bundestages, Bündnis 90/Die Grünen), Dr. Helmut Morsi (Koordinator für Innovation, EU-Kommission) und Dr. Gianni Chianetta (Direktor Greening the Islands, CEO The Green Consulting Group). Der 26. April beleuchtet die nationale Perspektive der deutschen Inseln. Der Tag beginnt mit Grußworten aus den Wirtschaftsministerien der norddeutschen Bundesländer, überbracht von Dr. Thilo Rohlfs, Staatssekretär des Wirtschaftsministeriums Schleswig-Holstein. Zu verschiedenen Themen sprechen nachfolgend: Prof. Dr. Jörg Philipp Terhechte (Vizepräsident der Leuphana Universität Lüneburg), Prof. Dr. Jan Thorsten Gräsner (Direktor Institut für Rettungs- und Notfallmedizin), Ole Langmaack (Projektleiter Netze, Schleswig-Holstein Netz AG), Knut Schäfer (Geschäftsführer Weiße Flotte) und Andreas Breitner (Vorstand VNW). Auf der Konferenz wird zudem am Donnerstag der erste Umweltpreis der deutschen Inseln verleihen. Eine Resolution werden die teilnehmenden Bürgermeister der Inseln am Freitag unterzeichnen. Inhalt sind die Klima- und Nachhaltigkeitsziele 2030. greenicon.de

Die Inselgruppe zieht sich über 90 Kilometer von West nach Ost zwischen den Mündungen von Ems und Jade, bzw. Weser. Die größte Insel ist Borkum (30,97 km²), die kleinste Baltrum (6,5 km²). Die höchste Bevölkerungsdichte (230 Einwohner pro Quadratkilometer) und Einwohnerzahl (6051) hat die Insel Norderney. Auf Norderney findet sich auch die größte Stadt auf den Ostfriesischen Inseln.

Insel-Reihenfolge

Um sich die Reihenfolge der Ostfriesischen Inseln merken zu können, gibt es verschiedene Eselsbrücken. Die bekannteste gibt die Abfolge von Ost nach West vor: Welcher Seemann liegt bei Nanni im Bett? Juist wird hier, wie in den meisten Merksätzen, durch I statt J markiert. Anders bei einem Merksatz, mit dem man sich die Inseln von West nach Ost merken kann: Bei jeder Nordseeinsel buddeln lustige Seemänner Wattlöcher.

Insel-Verkehr

Die Inseln sind in der Regel nur mit Schiff und Fähre zu erreichen. Eine Alternative ist die Anreise mit Kleinflugzeugen – oder eine Wattwanderung. Diese ist aber nicht zu allen Inseln erlaubt und – wie manche Fährverbindungen auch – tideabhängig. Wattwanderungen nach Wangerooge und Juist sind verboten und auch nach Borkum besteht keine Wanderroute.

Auch auf den Inseln gibt es im Bereich Verkehr Besonderheiten: Baltrum, Langeoog, Juist, Spiekeroog und Wangerooge sind komplett autofrei. Auf Norderney gibt es in den Sommermonaten nahezu keinen Autoverkehr, auf Borkum gibt es gerade in den Ortskernen Beschränkungen. Auf Borkum wurde 2017 übrigens das bundesweit erste E-Polizeimotorrad in Dienst gestellt.

Insel-Tourismus

Laut Statistischem Bundesamt nehmen die Übernachtungszahlen stetig zu. Waren es 2006 in Beherbergungsbetrieben noch 4,8 Millionen Übernachtungen, stiegen diese in den vergangenen zwölf Jahren kontinuierlich an. Im Jahr 2018 waren es fast 5,7 Millionen (5 681 086).

Als Beherbergungsbetriebe definiert das Statistische Bundesamt in diesem Fall: Unterkünfte und Campingplätze mit mindestens zehn Schlafgelegenheiten bzw. Stellplätzen. Die rund 5,7 Millionen Übernachtungen im vergangenen Jahr verteilen sich auf 907 240 Gäste. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer lag bei 5,6 Tagen.

Auch die Zahlen für den Januar dieses Jahres lassen auf einen weiteren Anstieg hoffen. Im Januar besuchten 20 176 Gäste (+3,8 Prozent) die Inseln.



Insel-Ferien

Apropos Tourismus: Weil Gäste die größte Einnahmequelle auf den Ostfriesischen Inseln sind, gelten auf den Eilanden gesonderte Ferienzeiten. Da viele Eltern in der Gastronomie oder Hotellerie arbeiten, können diese nicht zeitgleich mit dem Rest von Niedersachsen in den Familienurlaub starten. So beginnen auf Borkum beispielsweise die Sommerferien in diesem Jahr erst am 12. Juli (Niedersachsen: 28. Juni). Die zehn Tage weniger im Sommer werden durch längere Winterferien ausgeglichen.

Insel-Erwartungen

Aufgrund der besonderen Lage und damit einhergehenden Herausforderungen – wie den „Wanderungen“ der Insel durch Abtragungen – stehen auch Politik und Verwaltung der Eilande vor schwierigen Aufgaben.

„Die Erstellung und Sicherung bezahlbaren Wohnraums ist die Hauptaufgabe zum Erhalt einer touristischen Destination wie Spiekeroog“, gibt auf Nachfrage zum Beispiel Matthias Piszczan, Bürgermeister von Spiekeroog zu bedenken. Ein „weiterer Ausverkauf der Inseln“ müsse verhindert werden. Vom Land Niedersachsen erhofft sich der Bürgermeister hier mehr kommunale Handlungsmöglichkeiten. Aber auch die Digitalisierung ist für Piszczan ein wichtiges Thema: Eine Glasfaserverbindung zum Festland gebe es nicht, die „Datenversorgung“ geschehe über eine privatwirtschaftliche Richtfunkstrecke.

Den Mangel an Wohnraum und auch an Fachkräften gibt auch Dr. Tjark Goerges, Bürgermeister und Kurdirektor von Juist, als dringende Themen für die Konferenz, aber auch für die Zukunft aus. Zudem betont er, dass Klimaschutzmaßnahmen sowie Küstenschutz auf nationaler und internationaler Ebene „dringendst“ eingefordert werden müssen.