Nordwesten Auch ganz im Nordwesten Niedersachsens wächst bei den privaten Waldbesitzern die Angst vor dem Borkenkäfer. „Wir müssen alles dafür tun, damit der Forstschädling sich nicht ausbreitet und immer mehr Bäume befällt“, sagt Henning Freiherr von Schele, Vorsitzender der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Ems-Jade. „Wir müssen unsere Wälder schützen!“ Man nehme deshalb an einem Programm des niedersächsischen Landwirtschaftsministeriums teil, das das Aufstellen besonderer Fallen unterstützt.

Die FBG Ems-Jade vereint die Besitzer von Privatwäldern in den Landkreisen Aurich, Friesland, Leer und Wittmund sowie in den Städten Emden und Wilhelmshaven. Die Mitglieder der Forstbetriebsgemeinschaft bewirtschaften zusammen knapp 1750 Hektar Wald auf der ostfriesischen Halbinsel.

„In Ostfriesland gibt es noch keine Borkenkäfer-Katastrophe“, so Bezirksförster Erich Delfs von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. „Aber den Borkenkäfer gibt es auch bei uns, einzelne Bäume sind schon befallen.“ Nun gelte es, ein Ausbreiten der Population zu verhindern. Zum Einsatz kommen sogenannte Trinet-Fallen: mit Netzen bespannte dreibeinige Gestelle, die die Tiere mit einem Lockstoff anziehen und einem aufgebrachten Insektizid abtöten. „Es wurden 1000 solcher Fallen in den Privatwäldern im Bereich Weser-Ems aufgestellt“, so Delfs.

Das Problem mit den Borkenkäfern: Die Weibchen nisten sich unter der Rinde ein – vor allem bei Fichten –, legen dort ihre Eier ab. Die Larven wachsen dort sechs bis acht Wochen lang heran, ernähren sich vom Baum und zerstören dabei seine Leitungswege. Der Baum stirbt ab.