Nürnberg /Im Nordwesten Fast 3000 Aussteller aus 68 Ländern, rund eine Million Produkte und 120 000 Neuheiten. Das ist die Spielwarenmesse in Nürnberg in Zahlen. Jedes Jahr zieht sie zahlreiche Fachbesucher an, darunter auch einige aus dem Nordwesten. Vom 29. Januar bis zum 2. Februar können sie sich über Produkttrends und Neuheiten informieren.

• Die Themenbereiche

In diesem Jahr gibt es nach Angaben der Veranstalter drei Schwerpunktbereiche: „Toys for Future – Nachhaltigkeit im Spiel“, „Digital goes Physical – Virtuelle Figuren werden real“ und „Be You! – Spiele für alle“. Der Klimawandel bewegt auch die Spielwarenbranche, daher geht es unter anderem um Spielwaren mit Nachhaltigkeitsaspekt – etwa, wenn zur Herstellung ökologische Materialien verwendet werden.

Bei „Digital goes Physical“ sollen digitale Figuren – etwa aus bekannten Computerspielen oder dem E-Sport – in die klassische Spielwarenwelt übertragen werden. Als Ansatz dienen auch bekannte Youtube-Kanäle, Apps und Messenger-Dienste.

Die dritte Kategorie steht im Zeichen von Menschen mit Behinderungen oder Erkrankungen, die besondere Anforderungen in puncto Haptik und Handhabung beim Spielwarengebrauch haben. Der Grundgedanke ist „Menschen mit ,speziellen Bedürfnissen‘ zu fördern und für Toleranz, Inklusion und Diversität zu sensibilisieren“, erklären die Veranstalter.

Unter den Ausstellern und Besuchern sind auch einige aus dem Nordwesten. Eine Übersicht:

• Invento (Rastede)

Seit 1991 ist Invento aus Rastede auf der Spielwarenmesse in Nürnberg als Aussteller vertreten. Der Betrieb mit 24 Mitarbeitern hat sich auf Drachen, Windspiele, Spielwaren und Geschenkartikel spezialisiert, erklärt der Geschäftsführende Gesellschafter Tim Baxmeyer auf Nachfrage unserer Zeitung. Aus seiner Sicht werden „elektronische Spielwaren immer stärker nachgefragt. Aber auch klassisches Spielzeug aus Holz liegt immer noch voll im Trend“. An der Messe schätzt Baxmeyer den Kontakt zu Lieferanten und Kunden, der oft schon seit vielen Jahren besteht. „Weiter suchen wir auf der Messe nach neuen Produkten, die wir in unser Portfolio aufnehmen können“, sagt er. Invento plane aktuell „mit stabilen bis leicht steigenden Umsätzen“. Es sei dabei „besonders wichtig, sich auf die sich immer schnelleren Marktveränderungen einzustellen“, sagt Baxmeyer.

• Legler ( Legler ( Delmenhorst

Legler aus Delmenhorst ist in diesem Jahr zum 26. Mal als Aussteller auf der Messe in Nürnberg vertreten. Das Unternehmen ist auf Holzspielzeug in unterschiedlichen Produktkategorien von Babyspielzeug, Motorik und Lernen über Fahrzeuge und Spielwelten bis zu Rollen-, Outdoor- und Bewegungsspielzeug spezialisiert. Die Produktmarke nennt sich „small foot“. Das Unternehmen beschäftigt 147 Mitarbeiter, darunter 15 Auszubildende, erklärt Geschäftsführer André Eichinger auf Nachfrage unserer Zeitung. Aus seiner Sicht „ist Nachhaltigkeit auch in diesem Jahr der Megatrend“.

Auf der Messe „treffen wir unsere Handelspartner und alle relevanten Entscheider persönlich – national wie international“, sagt Eichinger. Außerdem sei die Messe ideal, um Produkte und Neuheiten vorzustellen. „Natürlich steht die Teilnahme auch im Zeichen der Neukundengewinnung“, sagt Eichinger.

• Modellbaukönig

(Delmenhorst)

Modellbaukönig in Delmenhorst beschäftigt 16 Mitarbeiter. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte nur online – und das weltweit, erklärt Daniela Düßmann, Assistentin der Geschäftsführung, auf Nachfrage unserer Zeitung. Spezialisiert hat sich Modellbaukönig auf Plastikmodellbau. Von aktuellen Trends sei das Unternehmen laut Düßmann „eher weniger betroffen“. Man sei als Besucher auf der Messe, um Kontakte zu pflegen und Gespräche zu führen. „Modellbau ist in Nürnberg eher eine Nische“, sagt sie.

• Scharmann’s Richtig Gutes Spielzeug

(Oldenburg)

Einer der Besucher in Nürnberg ist auch Tobias Georg, Inhaber von „Scharmann’s Richtig Gutes Spielzeug“ in Oldenburg mit zehn Mitarbeitern. Georg ist außerdem im Vorstand des Deutschen Spielwarenverbandes Arbeitskreis Richtig Gutes Spielzeug (ARS). Spezialisiert hat sich das Unternehmen auf Spielwaren im Baby- und Kleinkinderbereich (0-12 Jahre). „Glücklicherweise setzt sich der Trend für langlebiges, hochwertiges und nachhaltiges Spielzeug weiter durch“, sagt er mit Blick auf die aktuelle Entwicklung. Die Messe in Nürnberg ist für ihn „die wichtigste Veranstaltung des Jahres. Wir suchen dort nach neuen Lieferanten und pflegen Kontakte mit anderen Händlern aus ganz Deutschland. Wir kaufen dort bei vielen Herstellern unseren Jahresbedarf ein“, sagt Georg.