Nur ein Halt auf Weg nach Helgoland

Der am 14. März in die neue Saison startende Helgoland-Katamaran „Halunder Jet“ wird nicht mehr in Wedel (Kreis Pinneberg) haltmachen. „Der Hauptgrund ist die geringe Zahl der Passagiere“, sagte die Geschäftsführerin der Reederei FRS Helgoline, Birte Dettmers. Nach seiner Abfahrt in Hamburg wird der „Halunder Jet“ auf dem Weg nach Helgoland nur noch einen Zwischenstopp in Cuxhaven machen. Die Saison ist bis zum 1. November geplant. Das 17 Millionen Euro teure und 56 Meter lange Schiff „Halunder Jet“ hatte im Frühjahr 2018 seinen Vorgänger gleichen Namens abgelöst. dpa-BILD: