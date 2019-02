Oldenburg Nach dem extremen Dürresommer 2018 mag „Starkregen und Klimawandel – globale Probleme regional anpacken“ als Schwerpunkt im Vorgespräch zum 33. Oldenburger Rohrleitungsforum 2019 etwas aus der Zeit gefallen erscheinen. Dass schnell in Vergessenheit gerät, wie beispielsweise im Sommer 2014 auch Straßen in Oldenburg komplett unter Wasser standen, gehört jedoch zum Problem: Lösungen braucht man im Fall der extremen Regenfälle nämlich trotzdem. Und um solche Lösungen geht es, wenn an diesem Donnerstag und Freitag etwa 3500 Besucher zur Jade Hochschule am Standort Oldenburg an der Ofener Straße 16 kommen, um das Angebot von rund 400 Ausstellern und mehr als 100 Referenten in Augenschein zu nehmen.

„Es ist klar, dass wir für gewisse Probleme keine technische Lösung haben“, räumt Professor Thomas Wegener, Vorstand des Instituts für Rohrleitungsbau an der Fachhochschule Oldenburg und Vizepräsident der Jade Hochschule, beim Vorgespräch am Mittwoch ein. Einfach mehr Rohre einsetzen oder austauschen – „das kann keiner bezahlen“. Deshalb sei die Zeit, in der Ingenieure sich im stillen Kämmerlein an Problemen abarbeiten, vorbei. „Hier findet eine Revolution in den Köpfen statt“, sagt auch Dr. Michael Janzen, der beim Oldenburgisch-Ostriesischen Wasserverband (OOWV) für die strategische Planung zuständig ist. Gefragt seien „intelligente“ Lösungen.

Intelligent planen, das heißt zum Beispiel: Flächen schaffen, wo sich das Wasser im Notfall sammeln kann, ohne gleich Schaden anzurichten. Es heißt außerdem, Daten und Erfahrungen zwischen den Forschern, den Kommunen und den Bürgern zu vernetzen. Im Projekt „Catch“ arbeiten deshalb Städte in sechs Ländern des Nordseeraums an einem solchen Erfahrungsaustausch. Oldenburg gehört mit der Jade Hochschule und dem OOWV dazu.In der niederländischen Stadt Zwolle werde beispielsweise am Bahnhof ein Fahrradkeller so umgebaut, dass im Notfall Wasser einlaufen kann. Auch in Oldenburg gibt es für diese Idee ein konkretes Vorhaben: Ein Parkplatz auf dem Fliegerhorstgelände soll so angelegt werden, dass er eine vorübergehende Überschwemmung verkraftet. Ein größeres Pilotprojekt für Oldenburg ist in Arbeit und soll voraussichtlich im Sommer vorgestellt werden.

Ein Baustein in der Datenvernetzung ist die Starkregengefahrenkarte, die bereits im vergangenen Jahr für die Stadt Oldenburg frei zugänglich online gestellt worden ist. Auf der Karte ist zu sehen, welcher Bereich in welchem Maß von einem Starkregenszenario betroffen wäre. Mittelfristig soll dieser Service auf das gesamte Gebiet des OOWV ausgeweitet werden. „Das wird aber sicher noch einige Jahre dauern“, sagt Michael Janzen. Konkrete Gespräche mit einzelnen Kommunen in der Region gebe es dazu noch nicht. Aus den Daten, die in diesen Karten verfügbar sind, solle ein Maßnahmenkataloge entwickelt werden, der bei zukünftigen Bauprojekten hinzugezogen werden könnte.

Starkregengefahrenkarte für Oldenburg

Bedarf für eine engere Vernetzung gibt es auch beim Öffentlichen Nahverkehr. Daten, die bei Messungen im Kanalsystem erhoben werden, könnten direkt weitergespielt werden. „Wenn wir im Notfall direkt weitergeben könnten: Bitte fahrt nicht dort entlang, sondern nutzt folgende Umleitung, würde das helfen“, sagt Michael Janzen. Denkt man noch einige Jahre weiter und bezieht einen automatisierten Verkehr mit ein, wird ein solcher Datenfluss ohnehin unumgänglich. „Wir dürfen Daten nicht mehr horten, sondern müssen sehen, wo sie gebraucht werden“, bestätigt Professor Helge Bormann vom Referat Forschung und Transfer der Jade Hochschule. In der Zusammenarbeit mit dem Öffentlichen Nahverkehr gehe man deshalb „erste Schritte“.

Das Thema Trockenheit bleibt natürlich auf dem Radar der Experten. Die Daten des vergangenen Sommers und die der Folgen werden weiter gesammelt; noch ist das Bild nicht komplett. Klar ist laut Helge Bormann aber vor allem mit Blick auf den Bedarf in der Landwirtschaft: „Wenn wir häufiger solche trockenen Sommer haben, wird sich die Konkurrenz um das Wasser im Boden weiter verschärfen.“