Abgabe: Kirche brechen Steuereinnahmen weg

Oldenburg Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Oldenburg rechnet aufgrund der Corona-Krise für das laufende Jahr mit rund fünf Millionen Euro weniger Einnahmen aus der Kirchensteuer. Bei der Einschätzung orientierten sich die kirchlichen Finanzexperten an den offiziellen Veröffentlichungen des Bundesfinanzministeriums, sagte Kirchensprecher Dirk-Michael Grötzsch. Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ gehe von einem bundesweiten Rückgang des Bruttoinlandsproduktes in Höhe von 6,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr aus, sagte der Sprecher.

Grötzsch zufolge wird bereits ein Nachtragshaushaltsplan erstellt. Dazu würden die aktuellen Kostenstrukturen geprüft und in einem geordneten Verfahren überlegt, welche Ausgaben notwendig seien und was zeitlich verschoben werden könne. Um den Haushalt auszugleichen, werde dennoch ein Griff in die Rücklagen nötig. Über den Nachtragsetat müsse die Synode im Herbst entscheiden.

Im vergangenen November hatte die Synode in Rastede einen Haushalt in Höhe von 96,6 Millionen Euro für das Jahr 2020 beschlossen.

Die für die Finanzen verantwortliche Oberkirchenrätin Susanne Teichmanis mahnte damals eine Haushaltsdisziplin an. Bereits 2018 hatte die oldenburgische Kirche das größte Sparpaket ihrer Geschichte geschnürt, um den zu erwartenden Rückgang an Mitgliedern und Kirchensteuereinnahmen zu begegnen. Bis zum Jahr 2030 sollen die Ausgaben um rund 130 Millionen Euro schrumpfen.

Zur oldenburgischen Kirche zählen 116 Gemeinden zwischen der Nordseeinsel Wangerooge und den Dammer Bergen. Ihr gehören knapp 400 000 Mitglieder an.