Oldenburg Über fünf Millionen Handwerkerinnen und Handwerker sind in Deutschland täglich für Privatpersonen, Gewerbe, Industrie und öffentliche Auftraggeber im Einsatz. Einmal im Jahr möchte das Handwerk diese Leistungen feiern. Am kommenden Samstag, 21. September, ist es wieder so weit: Der „Tag des Handwerks“ sorgt bundesweit für die unterschiedlichsten Angebote.

Die Handwerkskammer Oldenburg richtet eine Regionalveranstaltung im Famila Einkaufsland in Wechloy aus. Von 13 bis 17 Uhr gibt es Handwerk zum Anfassen. Das Motto lautet: #einfachmachen. „Jeder kann an die Stände kommen und sich handwerklich betätigen“, lädt Kammerpräsident Eckhard Stein zum Mitmachen ein. „Wir zeigen eine Auswahl der 130 Berufe, die es im Handwerk gibt. In 80 von ihnen kann man hier in der Region eine Ausbildung machen.“

Aus der Abteilung „lecker“ sind die Bäcker-Innung Oldenburger Land und die Konditoren-Innung Bremen-Oldenburg mit von der Partie. Bei Meistern und Auszubildenden können kleine Naschereien für Zwischendurch hergestellt und Kunstwerke aus Marzipan und Schokolade probiert werden. Wer einen Lautsprecher für sein Smartphone, aus Holz und ganz ohne Kabel, bauen möchte, ist bei der Tischlerwerkstatt des Berufsbildungszentrums (BBZ) der Handwerkskammer genau richtig aufgehoben. Oder man gibt einem individuellen Schlüsselanhänger den letzten Schliff.

Die Zweirad-Innung Oldenburg hat sich ein Fahrrad-Puzzle ausgedacht, bei dem es auf unterhaltsame Art auf logisches Denken ankommt. Und auch der Klassiker darf nicht fehlen: Wie repariere ich einen Fahrradschlauch? Beim Elektrohandwerk können die Gäste ein Verlängerungskabel herstellen, das vom Bundestechnologiezentrum für Elek­tro- und Informationstechnik (BFE) geprüft wird. Außerdem ist der Blick in die Zukunft möglich, wenn man mit einer Virtual-Reality-Brille ein Smart Home erkundet.

„Stammpersonal“ beim „Tag des Handwerks“ sind die Maler und Lackierer aus dem BBZ. Sie versorgen die Gäste mit Airbrush-Tattoos und werden wieder diverse Motive in petto haben. Für weiteren Spaß inklusive Belohnungen aus dem Handwerk und der Imagekampagne ist gesorgt. Die Moderation übernimmt Axel Einemann von Radio ffn.

Präsident Stein wird die Veranstaltung eröffnen und mit Gästen aus dem Bundestag sowie Landtag einen Rundgang unternehmen. Auftritte der Green Spirits, Show-Akrobaten der TSG Hatten-Sandkrug, runden den „Tag des Handwerks“ ab.