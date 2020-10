Arbeitgeber gegen Homeoffice-Gesetz

Wildeshausen

Unfall bei Wildeshausen Transporter rast in Lkw – fünf Tote auf A1

Ein Transporter ist in der Nacht auf der A1 bei Wildeshausen von hinten in einen Sattelzug gekracht. Vier Männer und eine Frau kamen ums Leben. Die Sperrung der Autobahn wurde nach den Bergungsarbeiten am Morgen aufgehoben.