Arzt künftig nur am Bildschirm?

Oldenburg Wie kann man dem Ärztemangel künftig begegnen? Können Fachärzte Patienten in entlegenen Gebieten per Telemedizin behandeln? Das sind Fragen des Gesundheitsforums von Ärzteschaft und Nordwest-Zeitung, das am Mittwoch, 3. April, ab 19 Uhr im PFL, Peterstraße 3, in Oldenburg stattfindet. Zwei ausgewiesene Experten, Dr. med. Daniel Overheu, Facharzt für Anästhesiologie, Klinikum Oldenburg, und Prof. Dr. jur. Fabian Schmieder, Medizinische Hochschule Hannover, stellen das Thema dar. Wird man dem Arzt künftig nur noch am Bildschirm begegnen? Allenfalls zur Verbesserung der medizinischen Versorgung im ländlichen Raum, sagt die Ärztekammer. Der persönliche Kontakt zum Patienten muss Standard sein.

Eine Anmeldung ist erforderlich unter der E-Mail-Adresse linda.massini@aekn.de oder telefonisch unter Tel. 04 41/20 52 25 21.