Oldenburg Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU, Berne) hat sich bei der „Geburtstagsfeier“ der Hör-, Sprach- und Audiotechnologie am Fraunhofer-Institut für Digitale Medientechnologie dafür ausgesprochen, dass Oldenburg ein eigenes Fraunhofer-Institut erhält. Bislang ist die Hörforschung in Oldenburg ein Teilinstitut. Das Land Niedersachsen werde dieses Anliegen unterstützen, sagte Thümler beim Festakt zum zehnjährigen Bestehen. Oldenburgs Oberbürgermeister Jürgen Krogmann nahm den Ball gleich auf und sagte in seiner Rede, dass er rund um die Uhr bereitstehe, dieses Vorhaben zu unterstützen. Unter anderem müsse ein geeignetes Grundstück gefunden werden.

Ziel des Institutsteils Hör-, Sprach- und Audiotechnologie in Oldenburg ist es, wissenschaftliche Erkenntnisse über die Hörwahrnehmung in technologischen Anwendungen umzusetzen. Mit den entwickelten Sprachkennern steuern Unternehmen ihre Maschinen zuverlässig auch in lauter Umgebung und auf Wunsch ohne Datentransfer in das Internet. Unter anderem entwickeln die Forscher Verfahren für die akustische Überwachung nach auffälligen Geräuschen direkt an Maschinen oder bei der Qualitätskontrolle von Produkten