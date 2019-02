Oldenburg /Berlin Deutschland nutzt nicht das Potenzial vorhandener oder neu entstehender Innovationen bei der Energiewende. Das sagt die Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI), die am Mittwoch ihr Jahresgutachten Bundeskanzlerin Angela Merkel übergab. Regulatorische Hürden und das Steuer- und Abgabensystem bremsten die Innovationen aus. Eine Energiewende könne daher nur gelingen, wenn das Energiesystem entkarbonisiert wird, das heißt, Ersatz der Kohle- und Gaskraftwerke durch erneuerbare Energien. Einer der sechs in der unabhängigen Expertenrunde ist Professor Dr. Christoph Böhringer (Uni Oldenburg).

Emissionen besteuern

„Aus der unzureichenden CO2-Bepreisung von Energieträgern entsteht ein Wettbewerbsnachteil für die Nutzung klimafreundlicher innovativer Technologien und Geschäftsmodelle. Damit wird der Einsatz von klimafreundlichem Strom aus erneuerbaren Energien in den Sektoren Verkehr und Gebäude erschwert und somit gerade die Sektorkopplung als Kernelement der Energiewende behindert,“ so Prof. Christoph Böhringer am Mittwoch in Berlin. Bei der Energiewende gehe es nicht nur um das Abschalten der Gas- und Kohlekraftwerke, erläuterte Böhringer. Vielmehr bestehe auch dringender Handlungsbedarf bei der Reduktion von CO2-Emissionen in weiteren Sektoren, die für zwei Drittel der klimaschädlichen Treibhausgas-Emissionen in Deutschland verantwortlich seien: bei Gebäuden, im Verkehr und in der Industrie. Dabei spiele die sogenannte sektorübergreifende Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energien – die Sektorkopplung – eine Schlüsselrolle. Der Ausbau der erneuerbaren Energien müsse zudem mit massiven Energieeinsparungen und Verbesserungen der Energieeffizienz kombiniert werden: „Wollte man nur den Endenergieverbrauch von 2017 allein über Strom aus erneuerbaren Energien decken, wäre hierfür in Deutschland eine EE-Kapazität von mehr als 1400 Gigawatt erforderlich. Ende 2017 waren allerdings gerade einmal 112 Gigawatt installiert. Für den notwendigen zehnfachen Ausbau werden Zeit und Ausbauflächen knapp – selbst mit einem optimistisch gerechneten EE-Ausbau können die Emissionsreduktionsziele nicht allein erreicht werden.“

Empfehlungen

Die Expertenkommission empfiehlt eine CO2-orientierte Steuerreform. Zusätzliche Steuereinnahmen sollten zur Kompensation wirtschaftlich schwacher Haushalte genutzt werden. Anreize müssten so angepasst werden, dass bereits marktreife innovative Anlagen und Geschäftsmodelle gefördert werden, die das Stromnetz stabilisieren. Außerdem fordern die Experten eine Reform der Netzentgelte, die die tatsächlichen Kosten der Stromnetznutzung berücksichtige. Nur so könnten innovative Technologien wie dezentrale Speicher ausreichend rentabel werden. Ferner sollten rechtliche Fragen der Datenerhebung zügig geklärt werden, um innovative Geschäftsmodelle zu fördern.

Froh ist Böhringer, dass es für Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten kleinerer Firmen steuerliche Erleichterungen geben soll. Das erfuhr er in Berlin.