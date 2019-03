Oldenburg Es gibt offenbar erstes Interesse möglicher Investoren an der Elsflether Werft. „ Wir haben schon Gespräche geführt“, sagte Landeswirtschaftsminister Bernd Althusmann am Montag in Oldenburg. Man könne mögliche Investoren unter Umständen mit Landesbürgschaften begleiten und ihnen so ihr Engagement erleichtern.

Althusmann plädierte dafür, die Gorch Fock „fertig zu bauen und sie der Marine zur Verfügung zu stellen.“

Die weitere Sanierung des maroden Schulschiffes gilt als zentrale Voraussetzung für die Rettung der Werft, um deren frühere Führungspersonal auch Korruptions- und Untreuevorwürfe ranken. Sie hatte Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt.

Lesen Sie alle Berichte zur Werft-Krise im NWZ-Spezial