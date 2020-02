Oldenburg Mit einem Frachtumschlag von 53,5 Millionen Tonnen haben die Seehäfen in Niedersachsen vergangenes Jahr ihr bestes Ergebnis seit Ausbruch der Finanzkrise 2008 erzielt. Im Vergleich zu 2018 sei der Umschlag um sieben Prozent gestiegen, sagte der niedersächsische Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) am Mittwoch in Oldenburg. Für das laufende Jahr gaben sich der Minister und der landeseigene Hafenbetreiber Seaports of Niedersachsen vorsichtig optimistisch.

„Für ein Exportland wie Deutschland ist eine leistungsfähige maritime Wirtschaft wichtig“, sagte Althusmann. Deshalb investiere das Land in diesem Jahr 40 Millionen Euro in seine neun Seehäfen. Ziel sei, dies auch 2021 beizubehalten. Niedersachsen betreibt die Häfen Brake, Cuxhaven, Emden, Leer, Nordenham, Oldenburg, Papenburg, Stade und Wilhelmshaven.

Wichtige Themen der Hafen-Bilanz:

WENIGER KOHLE, MEHR ÖL: Auch 2019 sank die Menge der umgeschlagenen Kohle, wie Timo Schön sagte, der Geschäftsführer von Seaports of Niedersachsen. Der Rückgang sei aber durch andere Massengüter wie Rohöl, Baustoffe und Getreide mehr als wettgemacht worden. Gewinner dieser Entwicklung waren Cuxhaven (plus 33 Prozent) und Stade (plus 15 Prozent), Nordenham (minus 11 Prozent) war ein Verlierer. Bei Stückgut und Autos lag der Umschlag mit 13,5 Millionen Tonnen etwa so hoch wie 2018 (14 Millionen Tonnen).

Trotzdem sind die niedersächsischen Häfen zusammen nicht so groß wie die Konkurrenz. In Hamburg wurden im ersten Dreivierteljahr 2019 gut 104 Millionen Tonnen Fracht umgeschlagen, in Bremen waren es im Gesamtjahr 71 Millionen Tonnen.

SORGENKIND WILHELMSHAVEN?: Nach zweistelligem Zuwachs am neuen Containerterminal Jade-Weser-Port in den Vorjahren ging 2019 der Umschlag um 2,5 Prozent zurück. 640 000 Standardcontainer (TEU) wurden befördert. Als Grund nannte Althusmann die schwächelnde Konjunktur angesichts des Handelskrieges zwischen den USA und China.

Damit liegt der 2012 in Betrieb genommene Terminal weiter unter seiner Kapazität von 2,7 Millionen TEU. Trotzdem sieht der Minister eine große Zukunft für den Tiefwasserhafen, der unabhängig von Ebbe und Flut ist. Ein Beleg: 450 neue Arbeitsplätze seien 2019 am Jade-Weser-Port geschaffen worden. „Er hat sich inzwischen als der besondere Jobmotor der Region erwiesen“, sagte Althusmann.

GROßE PLÄNE: In den niedersächsischen Häfen, in den Fahrrinnen von Elbe, Weser und Ems soll in den kommenden Jahren viel gebaut und gebaggert werden. Schon bald solle die Baugenehmigung kommen, um den Europakai in Cuxhaven um weitere 1,2 Kilometer mit vier Liegeplätzen zu verlängern, sagte Althusmann. Im Emder Hafen soll die Seeschleuse modernisiert werden. Die Vertiefung der Außenweser soll nach einem neuen Gesetz des Bundes beschleunigt angegangen werden.

EINPARKHILFE FÜR SCHIFFE: Für Erhalt und Ausbau der Häfen ist die landeseigene Gesellschaft Niedersachsen Ports zuständig. Dabei sei man nicht nur die „Schlick-und-Schleusen-GmbH“, wie Geschäftsführer Holger Banik sagte, sondern arbeite an anspruchsvollen digitalen oder ökologischen Projekten. Dazu zählte er SmartKai, eine elektronische Einparkhilfe für Schiffe. Trotz aller Erfahrung der Kapitäne habe man beim Anlegen „fast jede Woche eine kleine Havarie“.