Botschafter der Universität zu Gast

Oldenburg Neun Botschafterinnen und Botschafter der Universitätsgesellschaft Oldenburg e.V. (UGO) besuchten am Mittwoch – gemeinsam mit dem UGO-Vorsitzenden Hon.-Prof. Dr. Werner Brinker und dem Generalbotschafter Hans-Werner Aschoff – die Universität. In Vorträgen, Führungen und Diskussionen erhielten sie Einblicke in aktuelle Forschungsvorhaben und Projekte. Universitätspräsident Prof. Dr. Dr. Hans Michael Piper dankte den Gästen ausdrücklich für ihr Engagement: „Die UGO-Botschafter übernehmen als Mittler zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Bevölkerung eine wichtige Funktion, um die Universität in der Region noch fester zu verankern.“