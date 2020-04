Coronavirus: Oldenburg erwacht zum Leben

Oldenburg Wie aus einem langen Winterschlaf ist die Oldenburger Innenstadt am Montag wieder zum Leben erwacht. Die meisten Geschäfte mussten in den vergangenen Wochen coronabedingt geschlossen bleiben. Nun dürfen sie wieder öffnen. Das war am Montag auch in Oldenburg zu spüren.

Bei schönstem Wetter schlenderten Menschen durch die Innenstadt. Einige trugen dabei einen Mundschutz. Andere schoben ihre Fahrräder durch die Stadt, genossen die Sonne und die Möglichkeit, wieder einkaufen gehen zu können.

Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern durften zwar öffnen. Allerdings mussten sich die Kunden in allen Geschäften an Regeln halten. Schließlich gelten die Kontaktbeschränkungen, die etwa einen Abstand von mindestens 1,50 Metern empfehlen, mindestens bis zum 3. Mai weiter.

So wurde zum Beispiel am Eingang von vielen Geschäften ganz genau kontrolliert, wie viele Kunden sich im Laden aufhalten. Hinweisschilder, Klebestreifen und Einbahn-Regelungen sollten zudem für die Einhaltung der Regelung sorgen.

„Wir sind flexibel und wollen erst mal gucken, wie unsere Vorgehensweise bei den Kunden angenommen wird“, erklärte Wadim Steinmetz, Leiter der Deichmann-Filiale an der Lange Straße. Auf einer Fläche von 770 Quadratmetern konnten Kunden hier am Montag wieder Schuhe kaufen. Jeder Kunde bekam einen Chip beim Betreten des Geschäfts. So wolle man gewährleisten, dass zu keinem Zeitpunkt zu viele Menschen im Laden sind.

Ähnlich das Konzept von Nanu-Nana: „Wir lassen nur 24 Kunden gleichzeitig rein. Jeder bekommt einen Einkaufskorb, der im Anschluss desinfiziert wird“, sagte Filialleiterin Jannine Herbst. Auf 480 Quadratmetern Verkaufsfläche konnten die Kunden beim Shoppen am Montag somit auf Abstand bleiben. Auch das Modehaus Leffers und Galeria Kaufhof hatten am Montag geöffnet. Mit Bauzäunen und Absperrband war die Verkaufsfläche zuvor auf 800 Quadratmeter verkleinert worden.

Während die meisten Geschäfte am Montag wieder öffneten, blieben andere weiterhin geschlossen. So auch die Bekleidungsgeschäfte H&M oder Zara. Auch die Parfümerie Douglas hatte nicht geöffnet.

„Aber dafür, dass es der erste Tag ist, ist schon viel los“, sagte Nadine Wiechers, die am Montag in der Stadt unterwegs war. Ähnlich sah das auch der Oldenburger Hubert Jepsen. „Vielleicht liegt es auch am schönen Wetter“, mutmaßte der 72-Jährige.